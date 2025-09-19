Λιμάνι Πειραιά: Ακυρώσεις και τροποποιήσεις ακτοπλοϊκών δρομολογίων λόγω θυελλωδών ανέμων στο Αιγαίο

Λιμάνι Πειραιά

Σε ακυρώσεις και τροποποιήσεις δρομολογίων έχουν προχωρήσει πολλές ακτοπλοϊκές εταιρείες από το λιμάνι του Πειραιά, καθώς οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές φθάνουν στο Αιγαίο τα 8 και τοπικά τα 9 μποφόρ, σύμφωνα με την ΕΜΥ.

Για τον Αργοσαρωνικό, τα δρομολόγια των πλοίων εκτελούνται κανονικά. Από το λιμάνι της Ραφήνας, οι γραμμές προς Άνδρο, Τήνο και Μύκονο πραγματοποιούνται κανονικά με εξαίρεση το δρομολόγιο του Ε/Γ-Ο/Γ «ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π», το οποίο σήμερα θα εκτελέσει μόνο το δρομολόγιο προς και από Άνδρο. Στο Λαύριο, τα δρομολόγια εκτελούνται επίσης κανονικά, με εξαίρεση το απογευματινό στις 17:00 προς Κύθνο, που δεν θα πραγματοποιηθεί.

Οι επιβάτες που έχουν προγραμματίσει ταξίδι καλούνται να επικοινωνούν με τα ταξιδιωτικά πρακτορεία ή τις ακτοπλοϊκές εταιρείες για την έγκαιρη ενημέρωσή τους σχετικά με την πορεία των δρομολογίων.

