Φούρνος: Καθαρίστε τον χωρίς κόπο με ένα διάλυμα 2 συστατικών που «λιώνει τα επίμονα λίπη»

Ο καθαρισμός του φούρνου είναι μια από τις πιο κουραστικές δουλειές του σπιτιού, την οποία οι περισσότεροι συνήθως να αναβάλλουν. Με τον καιρό, υπολείμματα τροφίμων, βρωμιά και λίπη συσσωρεύονται, καθιστώντας τον καθαρισμό εξαιρετικά δύσκολο, ακόμα και με ειδικά καθαριστικά προϊόντα.

Η απλή λύση με 2 συστατικά για πεντακάθαρο φούρνο χωρίς κόπο

Η Chantel Mila, lifestyle influencer από την Αυστραλία, γνωστή για τις απλές και αποτελεσματικές συμβουλές οργάνωσης και καθαριότητας, μοιράστηκε ένα κόλπο που κάνει τον καθαρισμό του φούρνου “παιχνιδάκι”.

Σε ένα βίντεο που έγινε viral, η Chantel εξηγεί ότι για να καθαρίσετε σε βάθος τον φούρνο σας, χρειάζεστε τα εξής:

1 φλιτζάνι σόδα μαγειρικής

1/3 του φλιτζανιού υγρό πιάτων

Ανακατέψτε καλά τα δύο υλικά μέχρι να ομογενοποιηθούν και δημιουργήσετε μια παχύρρευστη πάστα.

Οδηγίες

Απλώστε το μείγμα σε όλη την γυάλινη πόρτα του φούρνου, καλύπτοντας καλά τα βρώμικα σημεία. Αφήστε το να δράσει για περίπου μισή ώρα. Σύμφωνα με την Chantel, αυτή η πάστα βοηθά να διασπαστεί το επίμονο, καμένο λίπος. Μετά το πέρας του χρόνου, πάρτε ένα σφουγγάρι και τρίψτε απαλά με κυκλικές κινήσεις.

Για σημάδια και λεκέδες που έχουν «κολλήσει», μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια σπάτουλα (συσκευή καθαρισμού τζαμιών/παρμπρίζ) για να τα αφαιρέσετε. Το ίδιο μείγμα μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε και στο εσωτερικό του φούρνου. Όπως δείχνει στο βίντεο η Chantel, ο γεμάτος λεκέδες φούρνος της, άρχισε να λάμπει από καθαριότητα και έμοιαζε σαν καινούργιος.

Στην περιγραφή του βίντεο, η γυναίκα τονίζει: «Κάντε τον φούρνο σας να αστράφτει (χωρίς σκληρό τρίψιμο ή έντονες αναθυμιάσεις). Αυτό το μείγμα είναι η λύση μου εδώ και χρόνια – είναι εξαιρετικό για την εξάλειψη του επίμονου λίπους».