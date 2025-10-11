Ρένος Χαραλαμπίδης: «Δεν είμαι κατά του γάμου, ο γάμος είναι εναντίον μου»

Ο Ρένος Χαραλαμπίδης μίλησε στην εκπομπή Τζενερέισον ΣΚ της ΕΡΤ για τον γάμο και για τις επιλογές στην ζωή του, λέγοντας πως το γεγονός οτι δεν έκανε οικογένεια ήταν η φύση του. Ανέφερε πως έφτασε δύο φορές κοντά στον γάμο και δεν ευδοκίμησε και είπε ότι «δεν είναι κατά του γάμου. Ο γάμος είναι εναντίον του».

Ρένος Χαραλαμπίδης: «Έφτασα δύο φορές κοντά στον γάμο και δεν ευδοκίμησε»

«Έφτασα δύο φορές κοντά στον γάμο και δεν ευδοκίμησε και νομίζω ότι αυτό ήταν πολύ καλό και για εμένα και για τις κοπέλες. Δεν είμαι κατά του γάμου. Ο γάμος είναι εναντίον μου. Υπάρχει και η παροιμία η περιβόητη «ή μικρός παντρέψου ή μικρός καλογερέψου». Η δική μου ερμηνεία σημαίνει ή μικρός παντρέψου που δεν γνωρίζεις γιατί αν μάθεις δεν παντρεύεσαι».

Ενώ σε ερώτηση που του τέθηκε είπε ότι «το χαρακτηριστικό που ξεχωρίζει στον άλλον για να μπει σε μια σχέση είναι η ευγένεια» κατέληξε ο καλλιτέχνης.

