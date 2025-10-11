Βρετανία: Δολοφονήθηκε στις φυλακές παιδόφιλος πρώην ροκ σταρ – «Ήταν μια φρικτή σκηνή»

Το πρώην αστέρι της ροκ μουσικής, στην Βρετανία, ο Ian Watkins, δολοφονήθηκε στη φυλακή σε μια βίαιη επίθεση με μαχαίρι από άλλον κατάδικο. Ο πρώην frontman των Lostprophets έπεσε σε ενέδρα όταν οι κρατούμενοι βγήκαν από τα κελιά τους, το πρωί της Παρασκευής.

Τον Watkins τραυμάτισε στον λαιμό με μαχαίρι ένας άλλος κρατούμενος. Η αστυνομία και οι γιατροί έσπευσαν στις φυλακές του Γουέικφιλντ, στο Δυτικό Γιορκσάιρ -που ονομάστηκε “Monster Mansion”- αλλά ο χτυπημένος πρώην τραγουδιστής δεν μπόρεσε να σωθεί.

Ο 48χρονος Watkins – ο οποίος εξέτιε 35 χρόνια κάθειρξης για μια σειρά σεξουαλικών αδικημάτων κατά παιδιών, συμπεριλαμβανομένης της απόπειρας βιασμού ενός μωρού – είναι ο πιο προβεβλημένος κρατούμενος που σκοτώνεται σε βρετανική φυλακή.

Ο κρατούμενος που τον μαχαίρωσε ο οποίος, όπως δήλωσαν πηγές της δικαιοσύνης, έχει ταυτοποιηθεί, θεωρείται ότι τραυμάτισε τον πρώην καλλιτέχνη στην σφαγίτιδα φλέβα με αποτέλεσμα ο Watkins να πεθάνει από ακατάσχετη αιμορραγία.

Μια πηγή είπε: “Ο Watkins σκοτώθηκε με τον πιο βάναυσο τρόπο – και η επίθεση ήταν σοκαριστική, ακόμη και για τα δεδομένα της φυλακής. Στοχοποιήθηκε από έναν άλλο κρατούμενο που τον χτύπησε στο λαιμό.

“Οι φύλακες ήταν κοντά και έσπευσαν στη σκηνή πολύ γρήγορα – αλλά δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα και δεν μπόρεσαν να τον σώσουν. Ήταν μια φρικτή σκηνή, με αίμα παντού και συναγερμούς και σειρήνες να χτυπούν. Κλήθηκαν η αστυνομία και τα ασθενοφόρα και ολόκληρη η φυλακή αποκλείστηκε με όλους τους κατάδικους κλεισμένους στα κελιά τους, αλλά ο Watkins πέθανε, συμπλήρωσε η ίδια πηγή.