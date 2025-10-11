Ζελένσκι: Προέτρεψε τον Τραμπ να διαπραγματευτεί την ειρήνη στην Ουκρανία – Η «θετική» τηλεφωνική τους επικοινωνία

Enikos Newsroom

διεθνή

Βολοντίμιρ Ζελένσκι, Ντόναλντ Τραμπ, Λευκός Οίκος
πηγή: Mandel NGAN / AFP

O πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι έκανε γνωστό πως προέτρεψε τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ να διαπραγματευτεί την ειρήνη στην Ουκρανία, μετά την επίτευξη μιας συμφωνίας για τη Γάζα.

Όπως είπε ο Ζελένσκι είχε μια «πολύ θετική» τηλεφωνική συνδιάλεξη με τον Τραμπ.

«Συγχάρηκα τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για την επιτυχία του και τη συμφωνία για τη Μέση Ανατολή που μπόρεσε να κάνει, κάτι που αποτελεί μια εξαιρετική επιτυχία. Εάν ένας πόλεμος μπορεί να τερματιστεί σε μία περιοχή, τότε άλλοι πόλεμοι μπορούν σίγουρα να τερματιστούν επίσης, περιλαμβανομένου του πολέμου που διεξάγεται από τη Ρωσία», έγραψε σε μήνυμά του στη σελίδα του στο Facebook.

Ο Ζελένσκι ανέφερε πως ενημέρωσε τον Ντόναλντ Τραμπ για τις επιθέσεις της Ρωσίας εναντίον του ενεργειακού δικτύου της χώρας του, την επομένη ενός εκ των σφοδρότερων ρωσικών επιδρομών, που βύθισε στο σκοτάδι εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά και προκάλεσε τον θάνατο ενός 7χρονου παιδιού.

«Συζητήσαμε για ευκαιρίες να ενισχύσουμε την αεράμυνά μας», πρόσθεσε, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες. «Πρέπει να υπάρξει μια βούληση από τη ρωσική πλευρά προκειμένου να εμπλακεί σε μια ειλικρινή διπλωματία και αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω της ισχύος», συμπλήρωσε.

Μια ουκρανική αντιπροσωπεία, με επικεφαλής την πρωθυπουργό Γιούλια Σβιριντένκο, αναμένεται να μεταβεί στις αρχές της επόμενης εβδομάδας στις ΗΠΑ για συνομιλίες σχετικά με το ενδεχόμενο επιβολής κυρώσεων στην Ρωσία, σχετικά με την ενέργεια και με την αντιαεροπορική άμυνα της Ουκρανίας.

