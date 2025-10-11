Ρέα Τουτουνζή: «Έκοψα τα μαλλιά μου ύστερα από ερωτική απογοήτευση»

Σε συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης η Ρέα Τουτουνζή, το Σάββατο 11/10, μίλησε στο «Καλημέρα είπαμε;» στην ΕΡΤ. Μέσα σε όλα, το μοντέλο των 90s αναφέρθηκε στην ενασχόλησή του με την υποκριτική, καθώς και στην απόφαση της να κόψει τα μαλλιά της.

Η Ρέα Τουτουνζή εκμυστηρεύτηκε αρχικά πως έβγαλε χρήματα και αγόρασε σπίτι στην δεκαετία των 90. Συγκεκριμένα είπε «φυσικά και έβγαλα λεφτά από τα χρόνια του μόντελινγκ τη δεκαετία του 90. Κατάφερα και πήρα το σπιτάκι μου. Ευτυχώς που φάνηκα έξυπνη γιατί τα χρόνια αυτά, όταν είσαι και 20 κάτι, είναι λίγο δύσκολο να μη σε πάρει η μπάλα, να μην ξεμυαλιστείς και κάνεις έξοδα άσκοπα. Μπορεί να μην κοιτάξεις το μέλλον γιατί νομίζεις ότι θα ζήσεις για πάντα έτσι και αυτό θα κρατήσει για πάντα. Τίποτα, όμως, δεν υπάρχει για πάντα».

«Στον χώρο της υποκριτικής μπήκα από τα διαφημιστικά»

Στην συνέχεια το μοντέλο είπε πως «Έκανε πάρα πολλά διαφημιστικά και στον χώρο της υποκριτικής μπήκε από αυτά. Ο Νίκος Παναγιωτόπουλος είχε δει μια διαφήμιση που είχα κάνει, του άρεσα και είχε πλησιάσει το γραφείο μου τότε. Επέμενε πάρα πολύ και από τότε μου έβαλε αυτό το μικρόβιο που λέγεται ηθοποιία. Μετά την ταινία έκανα και πολύ θέατρο. Μου άνοιξε μια πόρτα από τον Νίκο που δεν την περίμενα».

«Έκοψα τα μαλλιά μου μετά από ερωτική απογοήτευση»

«Όταν με ρωτάνε τι επαγγέλλομαι λέω άνθρωπος. Το 94 βγήκα στα καλλιστεία το 97 έκοψα τα μαλλιά μου. Και ήταν από κάποια ερωτική απογοήτευση. Στο γραφείο μου τότε δεν το είχα πει. Από το μακρύ μαλλί στην μέση βρέθηκα με το μαλλί του φαντάρου. Και μόλις με είδαν στο γραφείο έτσι. Με έδιωξαν».

«Εννοείται πως δέχθηκα αρνητικά σχόλια για το φυσικό μου, γκρίζο, μαλλί. Πολλά σχόλια, βασικά, χωρίς λόγο. Θεωρώ πραγματικά αγένεια όταν σχολιάζουμε την εμφάνιση κάποιου άλλου ανθρώπου. Μου έχουν πει εκατομμύρια φορές για το μαλλί μου, ότι με μεγαλώνει, ότι είναι άδικο και δεν ξέρω και γω τι. Παιδιά, είμαι 51, είμαι περήφανη, αυτή είναι η φυσική μου κατάσταση και προτιμώ να το ζήσω αυτό» πρόσθεσε, εν συνεχεία, η Ρέα Τουτουνζή.