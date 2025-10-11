Γαύδος: Νέα επιχείρηση διάσωσης 56 μεταναστών – Την Κυριακή θα μεταφερθούν στην Αγυιά Χανίων

Enikos Newsroom

κοινωνία

Γαύδος: Νέα επιχείρηση διάσωσης 56 μεταναστών – Την Κυριακή θα μεταφερθούν στην Αγυιά Χανίων

Μια νέα επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών ολοκληρώθηκε απόψε στη θαλάσσια περιοχή της Γαύδου. Πρόκειται για 56 άτομα που επέβαιναν σε λέμβο η οποία εντοπίστηκε μόλις 2 ναυτικά μίλια νότια του νησιού.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από το Λιμενικό, δίπλα στη λέμβο έφτασαν αμέσως δύο σκάφη της δύναμης της frontex τα οποία και οδήγησαν τη λέμβο στο λιμάνι της Γαύδου, τον Καραβέ με ασφάλεια. Την επιχείρηση που έγινε με βόρειο άνεμο εντάσεως 5 μποφόρ συντόνισε το ενιαίο κέντρο έρευνας και διάσωσης του λιμενικού σώματος.

Αύριο Κυριακή οι μετανάστες αναμένεται να προωθηθούν στην Κρήτη με το πλοίο της γραμμής και από εκεί στον προσωρινό χώρο φιλοξενίας στην Αγυιά Χανίων.

23:53 , Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025

