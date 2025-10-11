Γάζα: Σοκ από την πλήρη καταστροφή της Γάζας προκαλούν πλάνα από drone – Εικόνες που θυμίζουν την καταστροφή της Δρέσδης

Εικόνες από την καθημαγμένη Γάζα δημοσίευσε το Associated Pres, με την καταστροφή των κτιρίων να είναι πλήρης ακόμα και μέσα στην πόλη της Γάζας, που είναι η πρωτεύουσα του παλαιστινιακού θύλακα.

Ο βομβαρδισμός της Γάζας από το Ισραήλ ήταν σχεδόν «ταπητουργικός», όπως στην Δρέσδη, κατά τον Β’ ΠΠ, κι έχει αφήσει μεγάλες εκτάσεις της Λωρίδας σε ερείπια, συμπεριλαμβανομένων τμημάτων της Πόλης της Γάζας, η οποία αποτέλεσε το επίκεντρο της επίθεσης του Ισραήλ, λίγες ημέρες πριν από την κατάπαυση του πυρός.

Πλάνα από μη επανδρωμένο αεροσκάφος του AP που τραβήχτηκαν το Σάββατο έδειξαν μαζική καταστροφή της συνοικίας Tal al-Hawa της πόλης. Στην Πόλη της Γάζας και στο βόρειο τμήμα του θύλακα έχουν αρχίσει κι επιστρέφουν εκατοντάδες χιλιάδες εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι, οι οποίοι τώρα θα βρουν μόνο συντρίμμια.

Οι εικόνες από τα βίντεο προκαλούν σοκ, με ολόκληρες συνοικίες να έχουν μετατραπεί σε σκόνη και θρύψαλα, με πλήρως κατεστραμμένα κτήρια, και πυρπολημένα οχήματα και συντρίμμια συνθέτουν ένα απόκοσμο σκηνικό.