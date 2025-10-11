Ελένη Γερασιμίδου: «Έφαγα πολλές πόρτες, έφαγα και ψευτιά»

Σε μία συγκινητική συνέντευξη, η Ελένη Γερασιμίδου μίλησε για το μεγάλο της τηλεοπτικό παράπονο, καθώς η αλλαγή των ρόλων στην τηλεόραση την έχει αφήσει εκτός, ενώ παράλληλα αναφέρθηκε στην 45χρονη κοινή πορεία της με τον σύζυγό της και στην άποψή της για τη στάση των καλλιτεχνών απέναντι στο κοινό.

«Ήθελα κάπου να παίξω κι εγώ, ακόμα είμαι χρήσιμη»

«Το τηλεοπτικό μου παράπονο είναι ότι έχουν αλλάξει οι ηλικίες, ρόλοι που είναι για την ηλικία μου παίζονται από μικρότερες, οπότε δεν έχω θέση», εξομολογήθηκε. Ωστόσο, η ηθοποιός πρόσθεσε «Δεν παραπονιέμαι, αλλά ήθελα κάπου να παίξω κι εγώ, ακόμα είμαι χρήσιμη», δείχνοντας την αγάπη και την αφοσίωσή της στην τέχνη της.

«Είμαστε 45 χρόνια μαζί με τον άνδρα μου»

«Βλέπω σχόλια για εμένα ότι είμαι αχώνευτη όταν κάνω πλάκα με τον άντρα μου. Είμαστε 45 χρόνια είμαι μαζί με τον άνδρα μου. Πεινάσαμε μαζί. Βγάλαμε κάποια στιγμή χρήματα, κάναμε με θυσίες ένα σπίτι το οποίο έχει καεί το μισό. Έφαγα πολλές πόρτες και έφαγα και ψευτιά».

«Τους προσφέρουμε την τέχνη μας, δεν είμαστε υποχρεωμένοι να βγαίνουμε φωτογραφίες»

«Άνθρωποι που έχουν δώσει την ζωή τους που είναι σοβαροί. Για ποιο λόγο τους βγάζουν ανάποδους. Τρώω εγώ με τον άνδρα μου και με το παιδί μου και την κόρη μου και έρχεται ο άλλος επιτακτικά να βγάλουμε φωτογραφία. Εγώ βγάζω αλλά όλη την ώρα δεν μπορείς. Τους προσφέρουμε την τέχνη μας, δεν είμαστε υποχρεωμένοι να βγαίνουμε φωτογραφίες».