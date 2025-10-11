Κλέλια Ρένεση για την κόρη της: «Είναι μεγάλο σχολείο, μεγάλη δασκάλα»

Η Κλέλια Ρένεση συναντήθηκε με τη Ναταλία Γερμανού στο «Καλύτερα δε γίνεται» και μίλησε με τρυφερότητα για τη σχέση της με την εξάχρονη κόρη της, την οποία χαρακτήρισε «μεγάλο σχολείο» και «μεγάλη δασκάλα». Η ηθοποιός ανέφερε την ολιστική της προσέγγιση στην ανατροφή, τονίζοντας ότι εξηγεί στην κόρη της και για την αδικία των Τεμπών και για την ανάγκη διαμαρτυρίας.

Συγκεκριμένα, η Κλέλια Ρένεση δήλωσε αρχικά πως «η κόρη μου έφτασε εξάρι, μεγάλο σχολείο… Μεγάλη δασκάλα… Πες, ας πούμε, πως είναι Ιστορία και εγώ διαβάζω κάθε μέρα την Ιστορία, φτάνει το διαγώνισμα και αυτή μου δίνει διαγώνισμα Μαθηματικών. Δεν βγάζεις άκρη».

«Έχω μια ολιστική προσέγγιση σε όλα τα ζητήματα»

Στην συνέχεια, είπε πως «Αρχικά, έχω μια ολιστική προσέγγιση σε όλα τα ζητήματα. Από τον θάμνο, που είναι έξω από το σπίτι μας, τα λουλούδια, τα φυτά, τα δέντρα, την ύπαρξη ολόκληρη, ό,τι είναι ζωντανό, ό,τι εισπνέει, ό,τι εκπνέει, μας αφορά. Μας αφορά γιατί όλοι είμαστε ένα. Όλη αυτή είναι μια συνολική προσέγγιση που κάνω προς το παιδί. Για να μπορεί να καταλαβαίνει ότι πρώτον δεν είναι μόνη της ποτέ, όπως κι αν βρεθεί στη ζωή της. Υπάρχει ένα σύμπαν ολόκληρο γύρω της, το οποίο στελεχώνει την ύπαρξη της. Είναι ίδια. Δηλαδή και το δέντρο δίπλα και το ποτάμι, οπότε προσέχουμε τα πάντα σαν να είμαστε εμείς».

«Οπότε, αν ξεκινήσουμε από αυτή τη συνειδητότητα και από αυτό το σημείο συναρμογής της συνείδησης, της εξηγώ για τα Τέμπη ότι έχει γίνει μια τεράστια αδικία, ένα τέτοιο ατύχημα στο οποίο δεν έχουν δικαιωθεί άνθρωποι που έχασαν τα παιδιά τους και θέλω να πάμε να διαμαρτυρηθούμε γι’ αυτό γιατί το οφείλουμε» πρόσθεσε, ακόμα, η Κλέλια Ρένεση στη νέα τηλεοπτική της συνέντευξη στο μαγκαζίνο του Alpha.