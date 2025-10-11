Κλέλια Ρένεση για την κόρη της: «Είναι μεγάλο σχολείο, μεγάλη δασκάλα»

Enikos Newsroom

lifestyle

Κλέλια Ρένεση
Φωτογραφία: klelia_renesi/ Instagram

Η Κλέλια Ρένεση συναντήθηκε με τη Ναταλία Γερμανού στο «Καλύτερα δε γίνεται» και μίλησε με τρυφερότητα για τη σχέση της με την εξάχρονη κόρη της, την οποία χαρακτήρισε «μεγάλο σχολείο» και «μεγάλη δασκάλα». Η ηθοποιός ανέφερε την ολιστική της προσέγγιση στην ανατροφή, τονίζοντας ότι εξηγεί στην κόρη της και για την αδικία των Τεμπών και για την ανάγκη διαμαρτυρίας.

Συγκεκριμένα, η Κλέλια Ρένεση δήλωσε αρχικά πως «η κόρη μου έφτασε εξάρι, μεγάλο σχολείο… Μεγάλη δασκάλα… Πες, ας πούμε, πως είναι Ιστορία και εγώ διαβάζω κάθε μέρα την Ιστορία, φτάνει το διαγώνισμα και αυτή μου δίνει διαγώνισμα Μαθηματικών. Δεν βγάζεις άκρη».

«Έχω μια ολιστική προσέγγιση σε όλα τα ζητήματα»

Στην συνέχεια, είπε πως «Αρχικά, έχω μια ολιστική προσέγγιση σε όλα τα ζητήματα. Από τον θάμνο, που είναι έξω από το σπίτι μας, τα λουλούδια, τα φυτά, τα δέντρα, την ύπαρξη ολόκληρη, ό,τι είναι ζωντανό, ό,τι εισπνέει, ό,τι εκπνέει, μας αφορά. Μας αφορά γιατί όλοι είμαστε ένα. Όλη αυτή είναι μια συνολική προσέγγιση που κάνω προς το παιδί. Για να μπορεί να καταλαβαίνει ότι πρώτον δεν είναι μόνη της ποτέ, όπως κι αν βρεθεί στη ζωή της. Υπάρχει ένα σύμπαν ολόκληρο γύρω της, το οποίο στελεχώνει την ύπαρξη της. Είναι ίδια. Δηλαδή και το δέντρο δίπλα και το ποτάμι, οπότε προσέχουμε τα πάντα σαν να είμαστε εμείς».

«Οπότε, αν ξεκινήσουμε από αυτή τη συνειδητότητα και από αυτό το σημείο συναρμογής της συνείδησης, της εξηγώ για τα Τέμπη ότι έχει γίνει μια τεράστια αδικία, ένα τέτοιο ατύχημα στο οποίο δεν έχουν δικαιωθεί άνθρωποι που έχασαν τα παιδιά τους και θέλω να πάμε να διαμαρτυρηθούμε γι’ αυτό γιατί το οφείλουμε» πρόσθεσε, ακόμα, η Κλέλια Ρένεση στη νέα τηλεοπτική της συνέντευξη στο μαγκαζίνο του Alpha.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Μήπως η ρουτίνα ομορφιάς σας «μπλοκάρει» τη σεξουαλική ζωή σας – Πώς να το αλλάξετε

Αραίωση μαλλιών στην εμμηνόπαυση: Πώς επηρεάζουν την τριχόπτωση τα οιστρογόνα – Τι μπορείτε να κάνετε

Πετρέλαιο θέρμανσης: Από 15 Οκτωβρίου η διάθεσή του – Πότε θα αρχίσουν οι αιτήσεις για το επίδομα και πότε θα καταβληθεί

Ναυτεργατικά σωματεία: 24ωρη παναττική απεργία την Τρίτη για το νέο εργασιακό νομοσχέδιο

Τεστ IQ: Mπορείτε να βρείτε την αξία του emoji σε 7 δευτερόλεπτα;

Πώς να καθαρίσετε την cache στο iPhone σας; – Θα δείτε μεγάλη διαφορά στην απόδοση
περισσότερα
18:55 , Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025

Αλεξάνδρα Νίκα: Η selfie με την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ και την Σήλια Κριθαριώτη – «Με τις υπέροχες κυρίες μου»

Η Αλεξάνδρα Νίκα βρέθηκε στο Λονδίνο για φιλανθρωπικό γκαλά, όπου τραγούδησε ο Κωνσταντίνος Αρ...
18:31 , Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025

Φώτης Μεταξόπουλος για Αλίκη Βουγιουκλάκη: «Ήταν γεννημένη σταρ – Δεν προσποιούνταν, έλαμπε»

Ο χορογράφος Φώτης Μεταξόπουλος θυμάται την Αλίκη Βουγιουκλάκη σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη ...
17:32 , Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025

Η Τελευταία Έξοδος – Ρίτα Χέιγουορθ: Ήρθε για πρώτη φορά στην Ελλάδα και στο θέατρο Άνεσις

Πρεμιέρα χθες βράδυ για τη θεατρική μεταφορά της ταινίας σταθμός στην ιστορία του κινηματογράφ...
17:09 , Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025

Πέτρος Κωστόπουλος: Η ευχή για τον γάμο της κόρης του – «Ευτυχισμένοι για πάντα»

Η Αμαλία Κωστοπούλου και ο αγαπημένος της, Τζέικ Μέντγουελ, παντρεύτηκαν με πολιτικό γάμο στο ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης