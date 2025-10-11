Πέθανε η θρυλική ηθοποιός Ντάιαν Κίτον σε ηλικία 79 ετών

Η ηθοποιός-θρύλος του Χόλιγουντ, Ντάιαν Κίτον πέθανε σε ηλικία 79 ετών, σύμφωνα με το περιοδικό People. Η βραβευμένη με Όσκαρ Ντάιαν Κίτον πέθανε στην Καλιφόρνια, όπως επιβεβαίωσε η οικογένειά της στο περιοδικό. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες θανάτου της.

Η Κίτον, η οποία έγινε γνωστή τη δεκαετία του 1970, πρωταγωνίστησε σε επιτυχημένες ταινίες όπως οι «The Godfather», «Annie Hall», «Baby Boom», «First Wives Club» and «Something’s Gotta Give».

Γνωστή για την ιδιόρρυθμη γοητεία της, το πνεύμα της και το διαχρονικό της στυλ, η Kίτον έχτισε μια καριέρα που καλύπτει περισσότερες από πέντε δεκαετίες. Έγινε μία καθοριστική προσωπικότητα του κινηματογράφου της δεκαετίας του 1970 και αργότερα εδραίωσε την κληρονομιά της με επιτυχίες όπως «ο Πατέρας της Νύφης».

Τα τελευταία χρόνια, ενθουσίασε και πάλι το κοινό με τις ταινίες της Λέσχης του Βιβλίου, αποδεικνύοντας τη διαρκή απήχησή της σε όλες τις γενιές. H Ντάιαν Κίτον ήταν από τις πιο χαρακτηριστικές και αγαπημένες σταρ του Χόλιγουντ.

Σε ένα επεισόδιο του “Ρωτήστε με οτιδήποτε” στα Instagram Stories το 2023, ο σκηνοθέτης Francis Ford Coppola είπε στην ηθοποιό γιατί την επέλεξε για το ρόλο στην ταινία «Ο Νονός»: “Σε επέλεξα, γιατί παρόλο που επρόκειτο να υποδυθείς την πιο στρέιτ/βανίλια σύζυγο, υπήρχε κάτι περισσότερο πάνω σου. Πιο βαθιά, πιο αστεία και πολύ ενδιαφέρουσα. Είχα δίκιο”.

Την ίδια δεκαετία ξεκίνησε μια δυνατή επαγγελματική σχέση με τον Γούντι Άλεν και κέρδισε Όσκαρ για την ερμηνεία της στην Annie Hall στην ομώνυμη ταινία του Άλεν το 1977. Η Κίτον και ο Άλεν είχαν δεσμό, αλλά η επαγγελματική τους σχέση ξεπέρασε τη ρομαντική τους συνεργασία. Το 2018 η Κίτον σχολίασε εν συντομία τους ισχυρισμούς που διατυπώθηκαν εναντίον του Άλεν με ανάρτησή της στο Twitter: “Ο Γούντι Άλεν είναι φίλος μου και συνεχίζω να τον πιστεύω».

«Το ότι μεγαλώνω δεν με έχει κάνει σοφότερη»

Κοιτάζοντας πίσω στην καριέρα της, η Κίτον είχε δηλώσει στο PEOPLE το 2019: «Δεν ξέρω τίποτα και δεν έχω μάθει. Το ότι μεγαλώνω δεν με έχει κάνει σοφότερη. Χωρίς την υποκριτική θα ήμουν μια ακατάλληλη».

Η Κίτον δεν παντρεύτηκε ποτέ. «Σήμερα σκεφτόμουν ότι είμαι η μόνη στη γενιά των ηθοποιών μου που ήταν μόνη σε όλη της τη ζωή», είχε πει στην ίδια συνέντευξη. «Χαίρομαι πολύ που δεν παντρεύτηκα. Είμαι περίεργη. Θυμάμαι στο λύκειο, ένας τύπος ήρθε και μου είπε: “Μια μέρα θα γίνεις καλή σύζυγος”. Και σκέφτηκα: “Δεν θέλω να είμαι σύζυγος. Όχι”».

Η σπουδαία ηθοποιός είχε δύο παιδιά, την Ντέξτερ και τον Ντιουκ, τα οποία υιοθέτησε το 1996 και το 2001, αντίστοιχα. «Η μητρότητα δεν ήταν μια παρόρμηση στην οποία δεν μπορούσα να αντισταθώ, ήταν περισσότερο σαν μια σκέψη που σκεφτόμουν για πολύ καιρό. Έτσι βυθίστηκα», είχε πει στο Ladies’ Home Journal το 2008.