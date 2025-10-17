Οδυσσέας Σταμούλης: «Τι άλλο μπορώ να κάνω πέρα από το να ονειρεύομαι τον γιο μου;»

Ο Οδυσσέας Σταμούλης παραχώρησε συνέντευξη στο Buongiorno και αναφέρθηκε στον πρόσφατο γάμο του και στη διαχείριση της απώλειας του γιου του.

«Με τη σύντροφο μου έχουμε σταθερή βάση αγάπης εδώ και χρόνια. Έτσι, δικαιούμαστε να διεκδικήσουμε τη γαλήνη που θέλουμε. Ο γάμος έπρεπε να γίνει παλιότερα, αλλά άλλα γεγονότα μάς πρόλαβαν. Τελικά αποφασίσαμε να επιλέξουμε τη χαρά μας», εξομολογήθηκε ο Σταμούλης.

Σχετικά με τον πόνο της απώλειας, είπε: «Ο χρόνος δεν τον μειώνει. Ο πόνος βαθαίνει και παραμένει, μέχρι να κλείσεις τα μάτια σου. Με μερικούς αγαπημένους ανθρώπους δίπλα σου, μαθαίνεις να τον διαχειρίζεσαι και να προχωράς».

Ο ηθοποιός αναφέρθηκε και στην αγάπη που δέχτηκε από τον κόσμο: «Πήρα πολλή αγάπη ακόμα και από αγνώστους που με χτυπούσαν στην πλάτη και μου έλεγαν “σε νιώθω”. Τι άλλο μπορώ να κάνω πέρα από το να ονειρεύομαι τον γιο μου; Η αγαπημένη μου είναι πάντα δίπλα μου και μαζί γιορτάζουμε τις χαρές μας, νιώθοντας ότι ο Χρηστάκης είναι μαζί μας».

Αυτός ο συνδυασμός προσωπικών εξομολογήσεων και επαγγελματικής ηρεμίας δείχνει την ωριμότητα του Οδυσσέα Σταμούλη και την προσήλωσή του στην οικογένεια.