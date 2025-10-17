Κακλαμάνης: Από τις 27 Οκτωβρίου ο «κόφτης» στα μικρόφωνα της Βουλής

Σε 10 ημέρες ξεκινά η εφαρμογή του «κόφτη» στα μικρόφωνα στη Βουλή, όπως γνωστοποίησε ο Νικήτας Κακλαμάνης, ο οποίος εμφανίστηκε προβληματισμένος για το γεγονός ότι οι πολιτικοί αρχηγοί, για άλλη μία φορά, δεν τήρησαν τον χρόνο που τους διατέθηκε, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα η χθεσινή συνεδρίαση να σπάσει κάθε ρεκόρ διάρκειας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρόεδρος της Βουλής, σε συνομιλία που είχε με κοινοβουλευτικούς συντάκτες, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι η χθεσινή συνεδρίαση ξεπέρασε σε διάρκεια τις 8,5 ώρες, ενώ ανάλογες συνεδριάσεις διαρκούσαν από 4,5 έως και 7 ώρες. Ανέφερε μάλιστα ότι η Ζωή Κωνσταντοπούλου ξεπέρασε κατά 137% τον χρόνο που της διατέθηκε, ενώ πιο συνεπείς ήταν ο Δημήτρης Κουτσούμπας, ο Αλέξης Χαρίτσης και ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο κ. Κακλαμάνης εξήγησε ότι το νέο λογισμικό στο μικροφωνικό σύστημα, που επιτρέπει τον αυτόματο «κόφτη» έχει εγκατασταθεί και γνωστοποίησε ότι η Διάσκεψη θα λάβει απόφαση για την εφαρμογή του την προσεχή εβδομάδα. Ο «κόφτης» θα αρχίσει να λειτουργεί στην Ολομέλεια της Βουλής από τις 27 Οκτωβρίου.

Σε πρώτη φάση θα εφαρμοστεί στις συζητήσεις των νομοσχεδίων και στον κοινοβουλευτικό έλεγχο, ενώ μετά την αλλαγή του Κανονισμού της Βουλής θα εφαρμοστεί σε όλες τις συνεδριάσεις συμπεριλαμβανομένων και των συζητήσεων σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών.

Οι χρόνοι που μίλησαν οι πολιτικοί αρχηγοί στη χθεσινή συνεδρίαση, σε σύγκριση με τον χρόνο που προβλέπει ο Κανονισμός της Βουλής: