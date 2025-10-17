Γεωργιάδης για το βιβλίο «Ιθάκη» του Τσίπρα: «Από γκάφα σε γκάφα»

«Γκάφα» χαρακτηρίζει ο Άδωνις Γεωργιάδης την απόφαση του Αλέξη Τσίπρα να ονομάσει το βιβλίο του «Ιθάκη» και τον προτρέπει να το αλλάξει.

Αναλυτικά, ο υπουργός Υγείας αναφέρει σε ανακοίνωσή του τα εξής:

«Από γκάφα σε γκάφα πηγαίνει ο φίλος μου ο @atsipras. Η επιλογή του να ονοματίσει το βιβλίο του ως «Ιθάκη» ανακαλεί υποχρεωτικά στη μνήμη μας, την μελανότερη και πλέον επώδυνη για τους Αριστερούς συντρόφους του, σελίδα της θητείας του…τις διακοπές αμέσως μετά την τραγωδία στο Μάτι, πάνω σε πολυτελές σκάφος…Αλέξη φίλε μου προλαβαίνεις να το αλλάξεις…».