Άρης – Χάμπουργκ Τάουερς: Αποθέωση για τον νέο ιδιοκτήτη των «κιτρίνων», Ρίτσαρντ Σιάο – Ο θερμός εναγκαλισμός με τον Νίκο Γκάλη – ΦΩΤΟ

Μια μπασκετική γιορτή στήθηκε στο «Nick Galis Hall», στον αγώνα του Άρη με την ομάδα των Χαμπουργκ Τάουερς. Ο αγώνας των κιτρινόμαυρων, ο δεέτερος στο πλαίσιο του Eurocup, είχε ξεχωριστή σημασία καθώς το παρών στη Θεσσαλονίκη έδωσε ο νέος επενδυτής και ιδιοκτήτης της «κιτρινόμαυρης» ΚΑΕ, Ρίτσαρντ Σιάο.

Ο Σιάο δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του, καθώς με την είσοδό του στους χώρους γύρω από το γήπεδο κυριολεκτικά βάφτηκε με τα χρώματα του Άρη, ενώ ο φωτογραφικός φακός τον «έπιασε» να κρατάει ψηλά το κασκόλ της ομάδας από τη Θεσσαλονίκη.

Ο Σιάο έκανε και μια… βόλτα στο παρκέ έχοντας στο πλευρό του τον πρόεδρο του Άρη και βετεράνο Χάρη Παπαγεωργίου.

Θερμή χειραψία είχε ο Σιάο και με τον «μυθικό« Νίκο Γκάλη που επίσης βρέθηκε στο «Nick Galis Hall», για την αναμέτρηση της ομάδας της καρδιάς του.

Επίσης στο γήπεδο ήταν και ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης.

