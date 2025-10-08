Λαύριο: Νέο βίντεο ντοκουμέντο από την στιγμή της κατάρρευσης του μπαλκονιού – Πώς 2 γυναίκες σώθηκαν την τελευταία στιγμή

Λαύριο: Νέο βίντεο ντοκουμέντο από την στιγμή της κατάρρευσης του μπαλκονιού – Πώς 2 γυναίκες σώθηκαν την τελευταία στιγμή

Νέο βίντεο ντοκουμέντο βλέπει το φως από την κατάρρευση μπαλκονιών κτιρίου σε κεντρικό δρόμο, το μεσημέρι της Τρίτης 7 Οκτωβρίου, στη συμβολή των οδών Φωκίωνος Νέγρη και Αγίας Παρασκευής, στο Λαύριο.

Όπως καταγράφεται στο δεύτερο βίντεο που εξασφάλισε το enikos.gr, δύο γυναίκες γλίτωσαν κυριολεκτικά από θαύμα, καθώς για δευτερόλεπτα δεν καταπλακώθηκαν από τον μεγάλο όγκο μπάζων που έπεσε στο πεζοδρόμιο. Συγκεκριμένα, όπως φαίνεται στα πλάνα, η μια από τις δύο γυναίκες, περπατούσε στο πεζοδρόμιο, όταν σταμάτησε για λίγο στην γωνία, ακριβώς κάτω από το κτίριο, από το οποίο κατέρρευσαν τα μπαλκόνια, με την ίδια να καταφέρνει να μετακινηθεί κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή.

Παράλληλα, και δεύτερη γυναίκα φαίνεται πως «είχε άγιο»… καθώς, όπως αποτυπώνεται στο βίντεο, δευτερόλεπτα πριν την κατάρρευση, εξέρχεται από το φαρμακείο το οποίο λειτουργούσε στο ισόγειο του κτιρίου και κατευθύνεται στο αυτοκίνητό της, το οποίο στην πορεία φαίνεται να καταπλακώνεται από τα μπάζα.

Υπενθυμίζεται ότι σε δηλώσεις του στο enikos.gr την Τρίτη, o δήμαρχος Λαυρεωτικής κ. Δημήτρης Λουκάς τόνισε ότι: «από θαύμα δεν θρηνήσαμε θύματα. Κατέρρευσε αρχικά ολόκληρο το στηθαίο ενός μπαλκονιού το οποίο παρέσυρε με την πτώση του και το από κάτω μπαλκόνι. Τα αμάξια που ήταν από κάτω, πολτοποιήθηκαν κυριολεκτικά. Από κλειστά έγιναν καμπριολέ».

Δείτε το νέο βίντεο:

Μάλιστα, ο δήμαρχος, μιλώντας το πρωί της Τετάρτης στον RealFM, γνωστοποίησε ότι πρόκειται για παλιό κτίσμα, της δεκαετίας του 1960, επισημαίνοντας ότι «στη συγκεκριμένη περίπτωση το μπαλκόνι ήταν συμπαγές μπετό και τα σίδερα προφανώς είχαν σαπίσει εσωτερικά».

«Η Πολεοδομία του Δήμου πήγε έπειτα από εντολή εισαγγελέα χθες το απόγευμα και έκρινε ότι είναι επικίνδυνη η διέλευση πεζών και οχημάτων εξωτερικά του κτιρίου και το κτίριο αποκλείστηκε» σημείωσε ακόμη ο κ. Λουκάς, συμπληρώνοντας ότι «η Πολεοδομία πηγαίνει αυτεπάγγελτα σε περιπτώσεις που είναι εμφανώς ετοιμόρροπα τα κτίρια και δημιουργούν κίνδυνο. Εάν δεν είναι διατηρητέο το κτίριο, υποχρεούται ο πολίτης μέσα σε έναν μήνα να το γκρεμίσει για την ασφάλεια των διερχομένων ή κατόπιν καταγγελίας».

Δείτε το πρώτο βίντεο που δημοσίευσε το enikos.gr:

