Κωνσταντοπούλου για επιστροφή Κυριαζίδη στην ΚΟ της ΝΔ: «Εκφράζω την θλίψη μου – Το μήνυμα είναι ότι μπορείς να το κάνεις αυτό»

Την επιστροφή του Δημήτρη Κυριαζίδη στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας σχολίασε από το βήμα της Βουλής, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, έξι μήνες μετά το λεκτικό επεισόδιο που σημειώθηκε όταν ο «γαλάζιος» βουλευτής της είχε κάνει απαράδεκτο σχόλιο.

«Θα μου επιτρέψετε να πω ότι έχουμε κυρίες στην αίθουσα κι έχουμε και κυρίους που σέβονται τις κυρίες. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι αυτό το οποίο συνέβη σήμερα, δηλαδή, ότι ανακοινώθηκε πως ο κύριος Μητσοτάκης υποδέχεται εκ νέου στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας τον Κυριαζίδη, δηλαδή τον βουλευτή που απευθυνόμενος σε μένα, επειδή ενοχλείτο για όσα έλεγα για το έγκλημα των Τεμπών, μου απηύθυνε την φράση “κάνε κανά παιδί”», είπε αρχικά η Ζωή Κωνσταντοπούλου και πρόσθεσε: «Όταν στη συνέχεια του ζήτησα τον λόγο μου απάντησε “ή να υιοθετήσεις” και επίμονα αρνείτο να ζητήσει συγγνώμη ενώ του το ζητούσε η παριστάμενη υπουργός Παιδείας, που δεν είναι σήμερα εδώ κι ίσως δεν είναι τυχαίο, κυρία Ζαχαράκη που έχει δεχθεί ανάλογες επιθέσεις, του το ζητούσαν οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι όλων των κομμάτων, του το ζήτησε ο πρόεδρος της Βουλής από την αίθουσα κι όμως δεν ζήτησε συγγνώμη. Ήρθε ο κύριος Μητσοτάκης στη συνέχεια και μου ζήτησε εκείνος συγγνώμη. Κι όταν ρωτήθηκα αν δέχομαι τη συγγνώμη του κυρίου Μητσοτάκη, απάντησα “όχι, γιατί δεν είναι ειλικρινής” και αποδείχθηκε περίτρανα πόσο ανειλικρινής ήταν και η συγγνώμη και η διαγραφή».

«Εκφράζω τη θλίψη μου για το μήνυμα που εκπέμπει αυτή η επανεισδοχή γιατί το μήνυμα είναι ότι μπορείς να το κάνεις αυτό…», επισήμανε επίσης η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

