Λαύριο: Καρέ καρέ η στιγμή που καταρρέει το μπαλκόνι σε κεντρικό δρόμο – Από θαύμα σώθηκε μια γυναίκα που μετακινήθηκε την τελευταία στιγμή 

Enikos Newsroom

κοινωνία

Λαύριο: Καρέ καρέ η στιγμή που καταρρέει το μπαλκόνι σε κεντρικό δρόμο – Από θαύμα σώθηκε μια γυναίκα που μετακινήθηκε την τελευταία στιγμή 

Βίντεο ντοκουμέντο βλέπει το φως της δημοσιότητας από την κατάρρευση μπαλκονιών κτιρίου σε κεντρικό δρόμο, στη συμβολή των οδών Φωκίωνος Νέγρη και Αγίας Παρασκευής, στο Λαύριο.

Υπενθυμίζεται ότι το συμβάν σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης, και «από θαύμα δεν θρηνήσαμε θύματα» σύμφωνα με τα όσα ανέφερε στο enikos.gr o δήμαρχος Λαυρεωτικής Δημήτρης Λουκάς.

«Κατέρρευσε αρχικά ολόκληρο το στηθαίο ενός μπαλκονιού το οποίο παρέσυρε με την πτώση του και το από κάτω μπαλκόνι. Τα αμάξια που ήταν από κάτω, πολτοποιήθηκαν κυριολεκτικά. Από κλειστά έγιναν καμπριολέ», δήλωσε μεταξύ άλλων ο δήμαρχος.

Σημειώνεται ότι από την κατάρρευση, τραυματίστηκε ελαφρά μία διερχόμενη γυναίκα που υπέστη εκδορές.

Στο βίντεο που δημοσιεύει η ΕΡΤ, φαίνεται η στιγμή της πτώσης του μπαλκονιού και πώς μία γυναίκα την τελευταία στιγμή μετακινήθηκε και σώθηκε από θαύμα. Όπως καταγράφεται στο βίντεο, το μπαλκόνι γκρεμίστηκε και προσγειώθηκε δίπλα από την γυναίκα που εκείνη την ώρα βρισκόταν στο πεζοδρόμιο.

Δείτε το βίντεο:

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΕΟΦ: προσοχή σε φυτικό σκεύασμα που διακινείται μέσω διαδικτύου

Ποια είναι η καλύτερη ώρα να πάρετε πρωτεΐνη για αύξηση μυϊκής μάζας; Τι λένε οι ειδικοί

Τσιάρας: Πρόθεσή μας να γίνουν οι πληρωμές των αγροτών το συντομότερο δυνατό – Θέλουμε να αποφύγουμε πάση θυσία το lockdown

Επίδομα θέρμανσης: Πότε και πώς θα χορηγηθεί για την περίοδο 2025-2026

Έφτασε στο τέλος της η αποστολή του Juno της NASA; – Γιατί δεν μπορεί να το επιβεβαιώσει κανείς

Οι Universal και Warner προωθούν συμφωνίες αδειοδότησης για την AI – Μια νέα εποχή για τα δικαιώματα στη μουσική ξεκινά
περισσότερα
16:06 , Τετάρτη 08 Οκτωβρίου 2025

Δίκη Χρυσής Αυγής: «Δεν ήμουν μέλος, στήριζα τον σύζυγό μου» – Απολογήθηκε η Ελένη Ζαρούλια, αρνήθηκε τις κατηγορίες

«Δεν ήμουν μέλος της Χρυσής Αυγής. Στήριζα τον σύζυγο μου» δήλωσε η Ελένη Ζαρούλια, πρώην βουλ...
15:53 , Τετάρτη 08 Οκτωβρίου 2025

Υδροστρόβιλοι έκαναν την εμφάνισή τους στην Άνδρο – Βίντεο αναγνώστη

Ένα εντυπωσιακό φαινόμενο αντίκρισαν το πρωί της Τρίτης 7 Οκτωβρίου 2025 οι κάτοικοι και οι επ...
15:45 , Τετάρτη 08 Οκτωβρίου 2025

Τέμπη: Αναβάλλεται η εκταφή της σορού του γιου του Πάνου Ρούτσι – Θα οριστεί νέα ημερομηνία

Αναβλήθηκε η προγραμματισμένη για αύριο, Πέμπτη, εκταφή της σορού του Ντένις Ρούτσι, που έχασε...
15:36 , Τετάρτη 08 Οκτωβρίου 2025

Λαμία: Ποινή φυλάκισης 7 μηνών με αναστολή σε 27χρονο που οδηγούσε μεθυσμένος – Επεισοδιακή η σύλληψή του

Επεισοδιακή ήταν η σύλληψη ενός 27χρονου οδηγού στη Λαμία, ο οποίος διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης