Λαύριο: Καρέ καρέ η στιγμή που καταρρέει το μπαλκόνι σε κεντρικό δρόμο – Από θαύμα σώθηκε μια γυναίκα που μετακινήθηκε την τελευταία στιγμή 

Βίντεο ντοκουμέντο βλέπει το φως της δημοσιότητας από την κατάρρευση μπαλκονιών κτιρίου σε κεντρικό δρόμο, στη συμβολή των οδών Φωκίωνος Νέγρη και Αγίας Παρασκευής, στο Λαύριο.

Υπενθυμίζεται ότι το συμβάν σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης, και «από θαύμα δεν θρηνήσαμε θύματα» σύμφωνα με τα όσα ανέφερε στο enikos.gr o δήμαρχος Λαυρεωτικής Δημήτρης Λουκάς.

«Κατέρρευσε αρχικά ολόκληρο το στηθαίο ενός μπαλκονιού το οποίο παρέσυρε με την πτώση του και το από κάτω μπαλκόνι. Τα αμάξια που ήταν από κάτω, πολτοποιήθηκαν κυριολεκτικά. Από κλειστά έγιναν καμπριολέ», δήλωσε μεταξύ άλλων ο δήμαρχος.

Σημειώνεται ότι από την κατάρρευση, τραυματίστηκε ελαφρά μία διερχόμενη γυναίκα που υπέστη εκδορές.

Στο βίντεο που δημοσιεύει η ΕΡΤ, φαίνεται η στιγμή της πτώσης του μπαλκονιού και πώς μία γυναίκα την τελευταία στιγμή μετακινήθηκε και σώθηκε από θαύμα. Όπως καταγράφεται στο βίντεο, το μπαλκόνι γκρεμίστηκε και προσγειώθηκε δίπλα από την γυναίκα που εκείνη την ώρα βρισκόταν στο πεζοδρόμιο.

Δείτε το βίντεο: