Αγρίνιο: Πρώην υπάλληλος «φόρτωσε» με 32.000 ευρώ την προπληρωμένη κάρτα καυσίμων της εταιρείας όπου εργαζόταν

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Εξιχνιάστηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου υπόθεση παράνομης χρήσης εταιρικής κάρτας καυσίμων και κλοπής.

Για την υπόθεση αυτή σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος έξι ατόμων για κλοπή, καθώς και σε βάρος ακόμη ενός για αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος.

Ειδικότερα, ένας εκ των κατηγορουμένων, πρώην υπάλληλος τεχνικής εταιρείας, φέρεται να κατείχε προπληρωμένη κάρτα καυσίμων της εταιρείας, την οποία δεν επέστρεψε μετά την απόλυσή του.

350 παράνομες συναλλαγές σε πρατήρια υγρών καυσίμων

Σύμφωνα με τις αστυνομικές Αρχές, για το χρονικό διάστημα από 10-04-2026 έως 12-05-2026, ο προαναφερόμενος, ενεργώντας από κοινού με ακόμη έναν κατηγορούμενο ο οποίος φέρεται να συστηνόταν στα πρατήρια ως υπεύθυνος προμηθειών, πραγματοποίησαν 350 παράνομες συναλλαγές σε πρατήρια υγρών καυσίμων στο Αγρίνιο, αγοράζοντας καύσιμα αξίας 31.667 ευρώ.

Για την προμήθεια και μεταφορά των καυσίμων (σε μπιτόνια ή δεξαμενές φορτωμένες σε οχήματα), οι δύο κατηγορούμενοι συνεργάζονταν, με διαφορετική σύνθεση κάθε φορά, με ακόμη τέσσερις κατηγορούμενους.

Μάλιστα, στις 12-05-2026, δύο από τους κατηγορούμενους αφαίρεσαν από συγκεκριμένο πρατήριο καύσιμα αξίας 1.288 ευρώ χωρίς να καταβάλουν αντίτιμο, τα οποία στη συνέχεια παρέδωσαν σε ξυλουργείο ιδιοκτησίας του έτερου κατηγορούμενου για την αποδοχή προϊόντων εγκλήματος.

Σε έρευνες που διενεργήθηκαν από τους αστυνομικούς, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

● Σε αποθήκη ενός εκ των κατηγορουμένων: 160 λίτρα πετρελαιοειδών καυσίμων, αποθηκευμένα σε οκτώ πλαστικά μπιτόνια.

● Στην επιχείρηση (ξυλουργείο) του κατηγορούμενου για αποδοχή: πλήθος κενών πλαστικών μπιτονιών.

Δύο από τους κατηγορούμενους προσήχθησαν στην αστυνομική Υπηρεσία, όπου εξεταζόμενοι ομολόγησαν τις πράξεις τους.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος των κατηγορούμενων θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας.