Θεσσαλονίκη: Εκτεταμένο το φαινόμενο της «ερυθράς παλίρροιας» στον Θερμαϊκό – Στη μάχη του καθαρισμού το σκάφος «Αλκίππη»

Το φαινόμενο του ευτροφισμού έχει κάνει ξανά αισθητή την παρουσία του στον Θερμαϊκό Κόλπο, στη Θεσσαλονίκη και το αντιρρυπαντικό σκάφος «Αλκίππη» επέστρεψε στη δράση.

Η πρωτοβουλία υλοποιείται στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της ΕΥΑΘ και έπειτα από σχετικό αίτημα του Υπουργείου Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας – Θράκης), με στόχο τη βελτίωση της εικόνας και των περιβαλλοντικών συνθηκών στο παραλιακό μέτωπο της πόλης.

Το σκάφος καθαρίζει ήδη εντατικά κι επιφανειακά το παράκτιο μέτωπο της πόλης από επιπλέοντα σκουπίδια, διάσπαρτες και εμμένουσες εστίες φυτοπλαγκτόν, μέσω του διαχωρισμού του νερού από τη συλλεχθείσα ποσότητα και με συγκράτηση μόνο των στερεών υπολειμμάτων.

Οι εργασίες του αντιρρυπαντικού σκάφους θα διαρκέσουν όλο το καλοκαίρι και θα εκτελούνται 5 μέρες την εβδομάδα και 6 ώρες την ημέρα, ενώ η διαδρομή του αντιρρυπαντικού μέσου θα είναι από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης μέχρι το Μέγαρο Μουσικής και αντιστρόφως, αλλά και από το λιμάνι μέχρι την Αγία Τριάδα ή γύρω από το Δέλτα Αξιού και το Δέλτα Αλιάκμονα, εφόσον παρίσταται ανάγκη.

Η ΕΥΑΘ πρωτοστατεί ήδη από το 2010 στις δράσεις καθαρισμού του Θερμαϊκού από επιπλέοντα αντικείμενα και φαινόμενα επιφανειακής ρύπανσης, αποδίδοντας περιβαλλοντικό, κοινωνικό και αναπτυξιακό όφελος για την περιοχή και τα θαλάσσια οικοσυστήματά μας.