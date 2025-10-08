Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛΑΣ για την εξάρθρωση κυκλώματος που εκμεταλλεύονταν αλλοδαπούς εργάτες – 13 συλλήψεις – ΒΙΝΤΕΟ και ΦΩΤΟ

Μεγάλη επιχείρηση του «ελληνικού FBI» (Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος) για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας προέβαιναν σε οικονομική και εργασιακή εκμετάλλευση αλλοδαπών, πραγματοποιήθηκε σήμερα.

Μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 13 συλλήψεις μελών – μεταξύ των οποίων και το αρχηγικό – καθώς και συλλήψεις λοιπών ατόμων για άλλα αδικήματα από περιοχές Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Λάρισας, Μεσσηνίας, Ηλείας, Βοιωτίας, και Άργους.

Σύμφωνα με το larissanet.gr, κατά την επιχείρηση κατασχέθηκαν οχήματα, χρηματικά ποσά, διαβατήρια και ποσότητα ναρκωτικών ουσιών.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο από την επιχείρηση της ΕΛΑΣ: