Ενίσχυση των ελέγχων και των μέτρων για την ευλογιά των αιγοπροβάτων – Περιπολίες και μπλόκα σε περιοχές όπου η ασθένεια βρίσκεται σε έξαρση

Enikos Newsroom

κοινωνία

πρόβατα

Η ενίσχυση των ελέγχων και των μέτρων για την ευλογιά των αιγοπροβάτων αποφασίστηκε σε κυβερνητική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε υπό τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Υπουργός και οι Υφυπουργοί Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, Χρήστος Κέλλας και Γιάννης Ανδριανός, οι Γενικοί Γραμματείς του Υπουργείου, Σπύρος Πρωτοψάλτης, Αντώνης Φιλιππής και Αργυρώ Ζέρβα, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, Παναγιώτης Στάθης, ο Πρόεδρος του ΕΛΓΑ Ανδρέας Λυκουρέντζος, καθώς και ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός, ως εκπρόσωπος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ).

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, εξετάστηκαν αναλυτικά όλα τα στοιχεία σχετικά με την πορεία της ζωονόσου και την εξέλιξή της, ιδίως τον τελευταίο μήνα.

Αποφασίστηκε η στενότερη και καθημερινή συνεργασία των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών του ΥΠΑΑΤ με την Ελληνική Αστυνομία και με τις ΔΑΟΚ και, προκειμένου να αυξηθούν οι περιπολίες και τα μπλόκα σε περιοχές όπου η ασθένεια βρίσκεται σε έξαρση. Στο πλαίσιο αυτό, θα υπάρχει καθημερινή συνεργασία μεταξύ Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και Περιφερειών, υπό την καθοδήγηση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα, και του αρμόδιου Υφυπουργού Χρήστου Κέλλα.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί:

  •  στη διερεύνηση καταγγελιών για απόκρυψη κρουσμάτων,
  •  στον εντοπισμό περιπτώσεων παράνομης θανάτωσης ζώων και μη ορθής υγειονομικής ταφής, που συμβάλλει στη διάδοση της ζωονόσου,
  • καθώς και στις παράνομες μετακινήσεις αιγοπροβάτων, ιδίως κατά τις απογευματινές και νυχτερινές ώρες, εντός και εκτός των ζωνών επιτήρησης.

Για τον σκοπό αυτό θα ενισχυθούν οι έλεγχοι και θα ενταθεί η συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, οι παραβάτες θα αντιμετωπίσουν τις αυστηρές ποινές που προβλέπει η νομοθεσία.

Υπενθυμίζεται ότι τα μέτρα που εφαρμόζονται εντάσσονται στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 687/2020, και η πιστή τήρησή τους αποτελεί υποχρέωση όλων όσων σχετίζονται με το συγκεκριμένο ζήτημα.

Η Κυβέρνηση παραμένει αποφασισμένη να εξαντλήσει κάθε διαθέσιμο μέτρο για την προστασία της ελληνικής κτηνοτροφίας και την υπέρβαση του προβλήματος με τις μικρότερες δυνατότητες απώλειες ζώων. Παράλληλα, θα συνεχίσει να στηρίζει τους κτηνοτρόφους, υλοποιώντας το ταχύτερο δυνατόν τη δεύτερη φάση πληρωμών για την αποζημίωση των ζώων που θανατώθηκαν από τον Απρίλιο έως σήμερα, καθώς έχουν ήδη εξασφαλιστεί οι αναγκαίες πιστώσεις. Επιπλέον, αναμένεται να ξεκινήσει άμεσα και η πληρωμή των παραγωγών για την αγορά ζωοτροφών κατά την περίοδο που τα ζώα βρίσκονται σε καραντίνα, καταλήγει η ανακοίνωση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αν απαντήσετε «ναι» σε αυτές τις 5 ερωτήσεις, τότε έχετε υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη

Καρκίνος: Όταν τα σημάδια δεν είναι ξεκάθαρα ποιες εξετάσεις πρέπει να γίνονται

Ε.Ε.: Μέτρα Προστασίας Αγροτών στο Πλαίσιο της Συμφωνίας με τη Mercosur – Τι περιλαμβάνουν

Άρειος Πάγος: Οι παππούδες υποχρεούνται να πληρώνουν διατροφή όταν ο πατέρας δεν μπορεί

Γιατί το Burger King «ξήλωσε» τη μασκότ Creepy King: Η σκοτεινή αλήθεια πίσω από την απόφαση

Σπαζοκεφαλιά: Βρες το μολύβι στην εικόνα σε 4 δευτερόλεπτα
περισσότερα
20:55 , Τετάρτη 08 Οκτωβρίου 2025

Μυτιλήνη: Συνελήφθη 32χρονος Τούρκος καταζητούμενος από την Interpol για τρομοκρατία

Συνελήφθη στη Μυτιλήνη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μυτ...
20:29 , Τετάρτη 08 Οκτωβρίου 2025

Συνελήφθη ο 43χρονος σύζυγος της εγκύου που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τραύματα από πιρούνι  

Συνελήφθη σήμερα στο Νέο Ψυχικό από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας της περιοχής, ένας 43χ...
20:12 , Τετάρτη 08 Οκτωβρίου 2025

Ηράκλειο: Στο εδώλιο για την κατηγορία της απόπειρας βιασμού του ανήλικου αδελφού του

Ένας 25χρονος παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ηρακλείου κατηγορούμενος γι...
19:52 , Τετάρτη 08 Οκτωβρίου 2025

Λαύριο: Νέο βίντεο ντοκουμέντο από την στιγμή της κατάρρευσης του μπαλκονιού – Πώς 2 γυναίκες σώθηκαν την τελευταία στιγμή

Νέο βίντεο ντοκουμέντο βλέπει το φως από την κατάρρευση μπαλκονιών κτιρίου σε κεντρικό δρόμο, ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης