Στην παρουσίαση του βιβλίου του Ευριπίδη Στυλιανίδη ο Κυριάκος Μητσοτάκης – Η χειραψία με τον Κώστα Καραμανλή και η απουσία του Αντώνη Σαμαρά

Στο Ωδείο Αθηνών πραγματοποιείται αυτήν την ώρα η εκδήλωση της παρουσίασης του νέου βιβλίου του Ευριπίδη Στυλιανίδη με τίτλο: «Τεχνητή Νοημοσύνη: Ανθρώπινα Δικαιώματα, Δημοκρατία & Κράτος Δικαίου».

Στην εκδήλωση δίνουν το παρών ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, καθώς και ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής, αντίθετα δεν παρευρίσκεται ο Αντώνης Σαμαράς.

Από το περιβάλλον του κ. Σαμαρά σχετικά με την απουσία του από την εκδήλωση, έκαναν λόγο για «προσωπική επιλογή» και ταυτοχρόνως μετέδιδαν τις ευχές του πρώην πρωθυπουργού στον Ευριπίδη Στυλιανίδη για το ταξίδι που ξεκινάει το βιβλίο του από σήμερα και στο εξής.

Τον Κυριάκο Μητσοτάκη υποδέχτηκε ο βουλευτής της Ροδόπης, κ. Στυλιανίδης, μπροστά από την είσοδο του Ωδείου Αθηνών. Ο Πρωθυπουργός απηύθυνε ένα σύντομο χαιρετισμό προτού δοθεί το βήμα στον Ευριπίδη Στυλιανίδη για να αναπτύξει τους άξονες αυτού του βιβλίου.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε μία θερμή χειραψία με τον Κώστα Καραμανλή.

Παρών στην εκδήλωση είναι ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος, ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ο υπουργός Ναυτιλίας, Βασίλης Κικίλιας, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Κεφαλογιάννης, η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, η Ντόρα Μπακογιάννη, ο βουλευτής Καβάλας με τη ΝΔ και πρώην υπουργός, Νίκος Παναγιωτόπουλος, άλλοι βουλευτές του κόμματος, κομματικά στελέχη και πλήθος κόσμου.