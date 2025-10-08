Στην παρουσίαση του βιβλίου του Ευριπίδη Στυλιανίδη ο Κυριάκος Μητσοτάκης – Η χειραψία με τον Κώστα Καραμανλή και η απουσία του Αντώνη Σαμαρά

Σήφης Γαρυφαλάκης

πολιτική

Κυριάκος Μητσοτάκης, Κώστας Καραμανλής, παρουσίαση βιβλίου Στυλιανίδη

Στο Ωδείο Αθηνών πραγματοποιείται αυτήν την ώρα η εκδήλωση της παρουσίασης του νέου βιβλίου του Ευριπίδη Στυλιανίδη με τίτλο: «Τεχνητή Νοημοσύνη: Ανθρώπινα Δικαιώματα, Δημοκρατία & Κράτος Δικαίου».

Στην εκδήλωση δίνουν το παρών ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, καθώς και ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής, αντίθετα δεν παρευρίσκεται ο Αντώνης Σαμαράς.

Από το περιβάλλον του κ. Σαμαρά σχετικά με την απουσία του από την εκδήλωση, έκαναν λόγο για «προσωπική επιλογή» και ταυτοχρόνως μετέδιδαν τις ευχές του πρώην πρωθυπουργού στον Ευριπίδη Στυλιανίδη για το ταξίδι που ξεκινάει το βιβλίο του από σήμερα και στο εξής.

Τον Κυριάκο Μητσοτάκη υποδέχτηκε ο βουλευτής της Ροδόπης, κ. Στυλιανίδης, μπροστά από την είσοδο του Ωδείου Αθηνών. Ο Πρωθυπουργός απηύθυνε ένα σύντομο χαιρετισμό προτού δοθεί το βήμα στον Ευριπίδη Στυλιανίδη για να αναπτύξει τους άξονες αυτού του βιβλίου.

Κυριάκος Μητσοτάκης, παρουσίαση βιβλίου Στυλιανίδη

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε μία θερμή χειραψία με τον Κώστα Καραμανλή.

Κυριάκος Μητσοτάκης, Κώστας Καραμανλής, παρουσίαση βιβλίου Στυλιανίδη Κυριάκος Μητσοτάκης, Κώστας Καραμανλής, παρουσίαση βιβλίου Στυλιανίδη Κυριάκος Μητσοτάκης, Κώστας Καραμανλής, παρουσίαση βιβλίου Στυλιανίδη Κυριάκος Μητσοτάκης, Κώστας Καραμανλής, παρουσίαση βιβλίου Στυλιανίδη

Παρών στην εκδήλωση είναι ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος, ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ο υπουργός Ναυτιλίας, Βασίλης Κικίλιας, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Κεφαλογιάννης, η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, η Ντόρα Μπακογιάννη, ο βουλευτής Καβάλας με τη ΝΔ και πρώην υπουργός, Νίκος Παναγιωτόπουλος, άλλοι βουλευτές του κόμματος, κομματικά στελέχη και πλήθος κόσμου.

Κώστας Καραμανλής, παρουσίαση βιβλίου Στυλιανίδη Κώστας Καραμανλής, παρουσίαση βιβλίου Στυλιανίδη

LIVE C

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αν απαντήσετε «ναι» σε αυτές τις 5 ερωτήσεις, τότε έχετε υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη

Καρκίνος: Όταν τα σημάδια δεν είναι ξεκάθαρα ποιες εξετάσεις πρέπει να γίνονται

Ε.Ε.: Μέτρα Προστασίας Αγροτών στο Πλαίσιο της Συμφωνίας με τη Mercosur – Τι περιλαμβάνουν

Άρειος Πάγος: Οι παππούδες υποχρεούνται να πληρώνουν διατροφή όταν ο πατέρας δεν μπορεί

Γιατί το Burger King «ξήλωσε» τη μασκότ Creepy King: Η σκοτεινή αλήθεια πίσω από την απόφαση

Σπαζοκεφαλιά: Βρες το μολύβι στην εικόνα σε 4 δευτερόλεπτα
περισσότερα
20:48 , Τετάρτη 08 Οκτωβρίου 2025

Δημοσκόπηση Interview: Προβάδισμα 16,2 μονάδων της ΝΔ έναντι του ΠΑΣΟΚ – Τι λένε οι πολίτες για την παραίτηση Τσίπρα και το ενδεχόμενο νέου κόμματος

Προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας με 16,2 μονάδες έναντι του ΠΑΣΟΚ καταγράφει η δημοσκόπηση της ...
20:21 , Τετάρτη 08 Οκτωβρίου 2025

Μητσοτάκης: «Πολύ πιθανόν η AI να είναι μια τεχνολογική επανάσταση με διαφορετικά ποιοτικά χαρακτηριστικά απ’ όλες τις προηγούμενες»

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παραβρέθηκε απόψε στην εκδήλωση για την παρουσίαση του συλλ...
19:35 , Τετάρτη 08 Οκτωβρίου 2025

Μητσοτάκης: Θα παραστεί στην παρουσίαση του βιβλίου του Αλ. Πατέλη την Πέμπτη

Σε εκδήλωση για παρουσίαση βιβλίου θα παραστεί αύριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Συγκεκριμένα, ο πρ...
19:22 , Τετάρτη 08 Οκτωβρίου 2025

Κωνσταντοπούλου για επιστροφή Κυριαζίδη στην ΚΟ της ΝΔ: «Εκφράζω την θλίψη μου – Το μήνυμα είναι ότι μπορείς να το κάνεις αυτό»

Την επιστροφή του Δημήτρη Κυριαζίδη στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας σχολίασε α...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης