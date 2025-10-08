Το τετ α τετ Μητσοτάκη-Καραμανλή στην παρουσίαση του νέου βιβλίου του Ευριπίδη Στυλιανίδη – ΦΩΤΟ

Σύντομο τετ α τετ είχαν ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Κώστας Καραμανλής στο Αμφιθέατρο “Ι. Δεσποτόπουλος” στο Ωδείο Αθηνών, όπου αυτήν την ώρα γίνεται η παρουσίαση ενός εξαιρετικά επίκαιρου συλλογικού τόμου που επιμελήθηκε ο Καθηγητής Νομικής και πρώην Υπουργός, Ευριπίδης Στυλιανίδης, με τίτλο «Τεχνητή Νοημοσύνη: Ανθρώπινα Δικαιώματα, Δημοκρατία & Κράτος Δικαίου».

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης χαιρέτησε δια χειραψίας τον πρώην πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή.

Υπενθυμίζεται ότι ο Αντώνης Σαμαράς δεν έδωσε το τελικά το παρών στην παρουσίαση, με συνεργάτες του να κάνουν λόγο για «προσωπική επιλογή»

