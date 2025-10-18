ΗΠΑ: Ο Ντόναλντ Τραμπ προτρέπει τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να καταλήξει σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου

Enikos Newsroom

διεθνή

ΗΠΑ: Ο Ντόναλντ Τραμπ προτρέπει τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να καταλήξει σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου
Πηγή: Reuters

Ο Ντόναλντ Τραμπ τόνισε χθες Παρασκευή στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι «ήρθε η ώρα» να επιτευχθεί συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με ανάρτηση του προέδρου των ΗΠΑ στην πλατφόρμα Truth Social.

«H συνάντηση με τον ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ήταν πολύ ενδιαφέρουσα και εγκάρδια, αλλά του είπα, όπως τόνισα στον πρόεδρο (της Ρωσίας) Πούτιν, ότι ήρθε η ώρα να σταματήσουν οι σκοτωμοί και να βρεθεί μια συμφωνία», έγραψε ο Τραμπ, συμπληρώνοντας ότι οι αντιμαχόμενες πλευρές θα πρέπει «να σταματήσουν εκεί που βρίσκονται».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Στο νοσοκομείο ο Διονύσης Σαββόπουλος – Σε τι κατάσταση βρίσκεται η υγεία του;

7 πράγματα που κάνουν όσοι μαγνητίζουν τους άλλους με την πρώτη ματιά

Standard and Poor’s: Επιβεβαίωσε το αξιόχρεο της Ελλάδας στο ΒΒΒ με σταθερές προοπτικές

ΕΒΕΠ: Τι δείχνει το φθινοπωρινό βαρόμετρο για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις στην ΕΕ

Το AI εργαλείο δημιουργίας βίντεο της Google αποκτά καλύτερη επεξεργασία και ήχο

Κουίζ: Πόσο καλός είσαι στην ελληνική μυθολογία; Δοκίμασε τις γνώσεις σου και κάνε το 3 στα 3
περισσότερα
01:40 , Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025

Γάζα: Ο ισραηλινός στρατός παρέλαβε άλλο ένα φέρετρο με λείψανα ομήρου

Κλιμάκιο του Ερυθρού Σταυρού παρέλαβε χθες Παρασκευή στη Χαν Γιούνις ένα φέρετρο με λείψανα ομ...
00:57 , Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025

Γάζα: Η Χαμάς παρέδωσε μια σορό ομήρου στον Ερυθρό Σταυρό

Ο Ισραηλινός Στρατός (IDF) ανακοίνωσε ότι ενημερώθηκε από τον Ερυθρό Σταυρό για την παράδοση μ...
00:49 , Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025

Ουκρανία: Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μίλησε με Ευρωπαίους ηγέτες μετά τη συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με Ευρωπαίους ηγέτες ...
00:41 , Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025

ΗΠΑ: «Πιστεύουμε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία», δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι είχε μια παραγωγική συνάντηση με τον Αμερικ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης