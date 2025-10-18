ΗΠΑ: Ο Ντόναλντ Τραμπ προτρέπει τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να καταλήξει σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου

Ο Ντόναλντ Τραμπ τόνισε χθες Παρασκευή στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι «ήρθε η ώρα» να επιτευχθεί συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με ανάρτηση του προέδρου των ΗΠΑ στην πλατφόρμα Truth Social.

«H συνάντηση με τον ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ήταν πολύ ενδιαφέρουσα και εγκάρδια, αλλά του είπα, όπως τόνισα στον πρόεδρο (της Ρωσίας) Πούτιν, ότι ήρθε η ώρα να σταματήσουν οι σκοτωμοί και να βρεθεί μια συμφωνία», έγραψε ο Τραμπ, συμπληρώνοντας ότι οι αντιμαχόμενες πλευρές θα πρέπει «να σταματήσουν εκεί που βρίσκονται».