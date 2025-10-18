GNTM: Η πρώτη αποχώρηση είναι γεγονός – Εκτός διαγωνισμού η Χριστίνα Περούλη

Η πρώτη αποχώρηση από το GNTM είναι γεγονός. Μετά την ολοκλήρωση της πρώτης δοκιμασίας φωτογράφισης, η Χριστίνα Περούλη είδε την πόρτα της εξόδου από το ριάλιτι μόδας.

Κατά τη διάρκεια της κριτικής, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου κάλεσε μπροστά τις τρεις διαγωνιζόμενες που δεν ικανοποίησαν τις προσδοκίες των κριτών — την Αγγέλικα Κύρου, τη Ραφαηλία Ζυγκρίδη και τη Χριστίνα Περούλη. Και οι τρεις προσπάθησαν να υπερασπιστούν το αποτέλεσμα της φωτογράφισής τους, όμως μόνο μία μπορούσε να συνεχίσει.

Η Ηλιάνα, αφού συζήτησε μαζί τους τι πήγε στραβά, σημείωσε: «Αυτή που προσπάθησε περισσότερο από τις τρεις σας είναι η Αγγέλικα». Μετά την τοποθέτησή της, η πρώτη αποχώρηση κρίθηκε ανάμεσα στη Ραφαηλία και τη Χριστίνα.

«Τώρα λοιπόν έχω μία φωτογραφία στα χέρια μου. Μία από εσάς δε θα περάσει στην επόμενη φάση. Έχω δύο πολύ ωραία κορίτσια απέναντί μου. Είστε πολύ διαφορετικές, είστε κούκλες, πραγματικά υπέροχες. Μας έχετε κερδίσει ήδη και το ξέρετε. Όμως, η διαδικασία είναι αυτή», είπε στις παίκτριες η παρουσιάστρια, πριν ανακοινώσει το αποτέλεσμα.

«Μόνο μία από εσάς θα έχει την ευκαιρία να αποδείξει την αξία της στο επόμενο concept. Αυτή είναι η Ραφαηλία. Ραφαηλία, παραμένεις μαζί μας!» δήλωσε η Ηλιάνα, με τη Χριστίνα να γίνεται η πρώτη διαγωνιζόμενη που αποχωρεί από το σπίτι του GNTM.

Πριν την αποχώρησή της, η παρουσιάστρια απευθύνθηκε στη Χριστίνα, λέγοντάς της: «Καταλαβαίνουμε ότι μερικές φορές τα πράγματα δεν πάνε όπως θα θέλαμε, όμως έχεις πάρει το πρώτο έναυσμα, το πρώτο βήμα, την πρώτη σου φωτογραφία και τώρα θα βγεις εκεί έξω και θα πάνε όλα καταπληκτικά».

Η Χριστίνα, φανερά συγκινημένη, απάντησε: «Είμαι η πρώτη που αποχωρεί από το σπίτι του GNTM. Θα συνεχιστεί το μόντελινγκ για εμένα, δε σημαίνει ότι επειδή τελειώνει το GNTM τελειώνει και το μόντελινγκ, εννοείται αυτό το πράγμα. Ήταν μια άτυχη στιγμή».

Λίγο μετά, αγκάλιασε την Ηλιάνα, χαιρέτησε τους κριτές και τους συμπαίκτες της, αποχωρώντας από το ριάλιτι με θετική διάθεση και χαμόγελο.

Δείτε το βίντεο της αποχώρησης

