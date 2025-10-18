Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με Ευρωπαίους ηγέτες μετά τις συνομιλίες του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ νωρίτερα στον Λευκό Οίκο, μετέδωσαν δύο ουκρανικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα πηγές.
Ουκρανία: Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μίλησε με Ευρωπαίους ηγέτες μετά τη συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ
