Ουκρανία: Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μίλησε με Ευρωπαίους ηγέτες μετά τη συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ

Ουκρανία: Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μίλησε με Ευρωπαίους ηγέτες μετά τη συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με Ευρωπαίους ηγέτες μετά τις συνομιλίες του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ νωρίτερα στον Λευκό Οίκο, μετέδωσαν δύο ουκρανικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα πηγές.

01:40 , Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025

Γάζα: Ο ισραηλινός στρατός παρέλαβε άλλο ένα φέρετρο με λείψανα ομήρου

Κλιμάκιο του Ερυθρού Σταυρού παρέλαβε χθες Παρασκευή στη Χαν Γιούνις ένα φέρετρο με λείψανα ομ...
00:57 , Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025

Γάζα: Η Χαμάς παρέδωσε μια σορό ομήρου στον Ερυθρό Σταυρό

Ο Ισραηλινός Στρατός (IDF) ανακοίνωσε ότι ενημερώθηκε από τον Ερυθρό Σταυρό για την παράδοση μ...
00:41 , Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025

ΗΠΑ: «Πιστεύουμε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία», δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι είχε μια παραγωγική συνάντηση με τον Αμερικ...
00:33 , Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025

ΗΠΑ: Ο Ντόναλντ Τραμπ προτρέπει τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να καταλήξει σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου

Ο Ντόναλντ Τραμπ τόνισε χθες Παρασκευή στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι «ήρθε η ώρα» να επιτευχθεί...
