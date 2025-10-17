Ηράκλειο: Προσφυγή κατοίκων στο ΣτΕ για την τοποθέτηση ραδιοβοηθημάτων του νέου αεροδρομίου πάνω σε αρχαιολογικά ευρήματα

Στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) προσέφυγαν 32 κάτοικοι του Ηρακλείου Κρήτης και ένας Πολιτιστικός Σύλλογος ζητώντας να ακυρωθούν ως αντισυνταγματικές και παράνομες οι αποφάσεις με τις οποίες εγκρίθηκε η προμελέτη εγκατάστασης ραδιοβοηθημάτων του νέου διεθνούς αερολιμένα Ηρακλείου και παράλληλα προβλέπεται η προστασία, συντήρηση και ανάδειξη των αρχαίων επιβλητικών μινωικών ευρημάτων που αποκαλύφθηκαν στην κορυφή του λόφου «Παπούρα».

Σύμφωνα με τον δικηγόρο των προσφευγόντων καθηγητή της Νομικής Σχολής Παναγιώτη Λαζαράτο, με τις προσβαλλόμενες αποφάσεις «καταλείπονται μεγάλα κενά στην προστασία των σημαντικών αυτών μνημείων, με κίνδυνο την άμεση και έμμεση βλάβη τους».

Στις αιτήσεις ακύρωσης αναφέρεται ότι στον «λόφο όπου ανασκάπτεται το μοναδικό μινωικό μνημείο της Παπούρας υπάρχουν και αρχαία κατάλοιπα γνωστά στο ΥΠΠΟ πριν από την κατασκευή του νέου αερολιμένα Ηρακλείου και συγκεκριμένα το λατρευτικό σπήλαιο Αφέντης Χριστός με ίχνη λατρευτικής χρήσεως από τα μινωικά χρόνια έως το Μεσαίωνα και μινωικό κτίριο στη θέση Κόρες», σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Ακόμη, αναφέρεται ότι οι προσβαλλόμενες αποφάσεις είναι αντίθετες στο άρθρο 24 του Συντάγματος που προβλέπει την υποχρέωση του κράτους να προστατεύει το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον, όπως είναι οι αρχαιολογικοί χώροι και η πολιτιστική κληρονομιά, αλλά είναι και αντίθετη στο νόμο 4858/2021 για την προστασία των αρχαιοτήτων.

Αναλυτικότερα, επισημαίνεται στις αιτήσεις ακύρωσης ότι «το άρθρο 10 παρ. 1 και 3 του ν. 4858/2021, εξειδικεύοντας τις επιταγές του άρθρου 24 παρ. 1 και 6 του Συντάγματος, απαγορεύει πλήρως την εκτέλεση ενεργειών επί και πλησίον ακίνητων μνημείων οι οποίες είναι δυνατό να επιφέρουν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο καταστροφή, βλάβη, ρύπανση ή αλλοίωση της μορφής τους».

Επίσης, αναφέρεται ότι παραβιάζεται η περιβαλλοντική και αρχαιολογική νομοθεσία, καθώς η προσβαλλόμενη απόφαση, πλέον του ότι έχει πλημμελή αιτιολογία, επιτρέπει την τοποθέτηση των ραδιοβοηθημάτων επί του μνημείου (και όχι απλά πλησίον) κάτι που θα προκαλέσει βλάβη στο μνημείο του λόφου «Παπούρα», ενώ παραλείφθηκε η εξέταση εναλλακτικών λύσεων.