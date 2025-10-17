Standard and Poor’s: Επιβεβαίωσε το αξιόχρεο της Ελλάδας στο ΒΒΒ με σταθερές προοπτικές

Ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Standard and Poor’s επιβεβαίωσε το αξιόχρεο της Ελλάδας στη βαθμίδα ΒΒΒ με σταθερές προοπτικές.

Σημειώνεται ότι ο Standard and Poor’s είχε αναβαθμίσει την Ελλάδα εντός της επενδυτικής βαθμίδας τον περασμένο Απρίλιο.

Στην ανακοίνωσή του, ο Standard and Poor’s αναφέρει ότι από το 2023 η Ελλάδα παρουσιάζει εξαιρετικά υψηλά πρωτογενή δημοσιονομικά πλεονάσματα, με μέσο όρο 3,4% του ΑΕΠ.

Ο οίκος προβλέπει ότι η κυβέρνηση θα καταγράψει συνολικό δημοσιονομικό πλεόνασμα το 2025, για δεύτερο συνεχόμενο έτος, γεγονός που την καθιστά μία από τις λίγες ανεπτυγμένες χώρες που μειώνουν το δημόσιο χρέος τους σε απόλυτους όρους, για δεύτερη συνεχή χρονιά.

«Παρότι οι εξωτερικές ανισορροπίες της Ελλάδας είναι υψηλές, θεωρούμε ότι η συμμετοχή της στη ζώνη του ευρώ και η συμμόρφωσή της με τις δημοσιονομικές συνθήκες της ΕΕ παρέχουν προστασία έναντι του κινδύνου ενός σοκ στο ισοζύγιο πληρωμών.

Οι οικονομικές προοπτικές της χώρας είναι ισχυρές, ενισχυμένες από επενδυτικά προγράμματα και την ισχυρή ζήτηση στον τομέα του τουρισμού», σημειώνει ο οίκος.

«Οι σταθερές προοπτικές σταθμίζουν την ισχυρή οικονομική και δημοσιονομική επίδοση της Ελλάδας με τα υψηλά επίπεδα εξωτερικού και δημόσιου χρέους».

Οι δημοσιονομικοί δείκτες δείχνουν μια ακόμη χρονιά υπέρβασης των στόχων του προϋπολογισμού το 2025. Η αύξηση των τακτικών δαπανών του προϋπολογισμού έχει περιοριστεί, ενώ η αύξηση των εσόδων είναι ισχυρή, υποστηριζόμενη από τις προσπάθειες φορολογικής συμμόρφωσης, τη βελτίωση των συνθηκών της αγοράς εργασίας και τις ροές επιχορηγήσεων που σχετίζονται με έργα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF).

«Συνολικά, η κυβέρνηση φαίνεται να είναι σε καλό δρόμο για να υπερβεί ξανά τους δημοσιονομικούς στόχους της φέτος και αναμένουμε ότι, παρά την πιθανή περαιτέρω δημοσιονομική χαλάρωση, τα δημοσιονομικά αποτελέσματα θα παραμείνουν ευνοϊκά τα επόμενα χρόνια. Προβλέπουμε ότι η Γενική Κυβέρνηση θα εμφανίσει πλεόνασμα 0,4% του ΑΕΠ φέτος και στη συνέχεια ένα ήπιο έλλειμμα, με μέσο όρο 0,6% του ΑΕΠ κατά την περίοδο 2026-2028.»

Παρά τη συνεχιζόμενη παγκόσμια αβεβαιότητα, οι οικονομικές προοπτικές φαίνονται ακόμη ισχυρές. Η βιομηχανική παραγωγή δεν αυξήθηκε κατά το πρώτο 8μηνο του έτους, αντανακλώντας τη χαμηλότερη ανάπτυξη των κύριων εμπορικών εταίρων στην Ευρώπη και τη μείωση των εξαγωγών. Ωστόσο, τα έσοδα από τον τουρισμό έως τον Ιούλιο αυξήθηκαν κατά 12,5% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2024.

Η εγχώρια πιστωτική επέκταση έχει επίσης αυξηθεί, ιδιαίτερα όσον αφορά στα δάνεια προς επιχειρήσεις. Αυτό, σε συνδυασμό με τις θετικές επιδράσεις στο εισόδημα από την αύξηση των τιμών κατοικιών (καθώς και των εγχώριων μετοχικών αξιών), στήριξε την άνοδο στις λιανικές πωλήσεις και την κατανάλωση.

«Προβλέπουμε αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ κατά 2,1% φέτος καθώς η μεγαλύτερη βεβαιότητα σχετικά με τη συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ για το εμπόριο αναμένεται να ενισχύσει τη δραστηριότητα στη βιομηχανία αργότερα μέσα στη χρονιά. Η σταθερή και συνεχής μείωση της ανεργίας, σε συνδυασμό με την αύξηση των πραγματικών μισθών, θα υποστηρίξει επίσης την ιδιωτική κατανάλωση.»

Το NextGenerationEU (NGEU) εισέρχεται στην τελική του φάση, αλλά μια ξαφνική κατάρρευση των επενδύσεων δεν φαίνεται πιθανή. Οι προθεσμίες υποβολής για τα έργα που σχετίζονται με το NGEU και χρηματοδοτούνται μέσω του RRF έχουν οριστεί για το δεύτερο εξάμηνο του 2026. Ωστόσο, υπάρχουν περισσότερες φάσεις προθεσμιών για την εκταμίευση των ποσών, ιδιαίτερα για έργα που χρηματοδοτούνται με δάνεια.

«Αυτό αναμένεται να στηρίξει μια πιο σταδιακή έξοδο από το NGEU, ενώ ο νέος μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός της ΕΕ για το 2028-2034 είναι πιθανό να παρέχει σημαντική νέα στήριξη στους μελλοντικούς επενδυτικούς στόχους της Ελλάδας. Καθώς η κυβέρνηση σχεδιάζει να διαθέσει περαιτέρω πρόσθετα ποσά σε επενδυτικά έργα, αναμένουμε ότι η εγχώρια χρηματοδότηση των επενδύσεων θα αυξηθεί τα επόμενα χρόνια.»

Η ελληνική οικονομία αντιμετωπίζει μεγαλύτερες εξωτερικές αδυναμίες σε σχέση με τις άλλες χώρες της στην ΕΕ. Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της Ελλάδας επιδεινώθηκε σημαντικά το 2020 και παρέμεινε υψηλό. Ωστόσο, η αύξηση των εσόδων από τον τουρισμό το 2025, σε συνδυασμό με τη μείωση των πληρωμών τόκων και των τιμών πετρελαίου, είχε ως αποτέλεσμα μια συγκρατημένη μείωση του ισοζυγίου.

Επιπλέον, οι καθαρές εξαγωγές συνέβαλαν θετικά στην ανάπτυξη του ΑΕΠ στο πρώτο εξάμηνο του 2025, ενισχυμένες από την ισχυρή ανάπτυξη των εξαγωγών υπηρεσιών στο δεύτερο τρίμηνο. Παρόλο που οι ανάγκες εισαγωγών αναμένεται να παραμείνουν υψηλές φέτος και τον επόμενο χρόνο καθώς αυξάνονται τα έργα του NGEU, αναμένουμε ότι η Ελλάδα θα μειώσει σταδιακά το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών της.

«Οι μεταρρυθμίσεις συνεχίζονται και αναμένεται να υποστηρίζουν τη δραστηριότητα μεσοπρόθεσμα. Προβλέπουμε ότι η ανάπτυξη θα είναι κατά μέσο όρο 2,2% κατά την περίοδο 2025-2026, τροφοδοτούμενη από τις επενδύσεις και την ιδιωτική κατανάλωση, και ότι στη συνέχεια η οικονομική επέκταση θα αρχίσει να επιβραδύνεται καθώς το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF) θα σταματήσει να λειτουργεί.

Σημαντικές οικονομικές και δημοσιονομικές μεταρρυθμίσεις έχουν κάνει την οικονομική πορεία πιο βιώσιμη, αλλά εμπόδια σε τομείς όπως η δικαιοσύνη εξακολουθούν να αποτελούν πρόκληση. Οι δημογραφικές πιέσεις επηρεάζουν τις μακροπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης και επομένως θα συνεχίσουν να απασχολούν σημαντικό χώρο της πολιτικής», αναφέρει ο Standard and Poor’s.