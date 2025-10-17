GNTM: Έξαλλη η Ζενεβιέβ με τον Νάρκισσο: «Θέλω να πάω στο First Dates, βαρέθηκα»

Η ατμόσφαιρα στο GNTM ήταν τεταμένη από τα πρώτα λεπτά, καθώς η πρώτη δοκιμασία αποχώρησης αποδείχθηκε ιδιαίτερα δύσκολη και απαιτητική για τους διαγωνιζόμενους.

Το concept της φωτογράφισης ήταν εμπνευσμένο από την κινηματογραφική επιτυχία Mission Impossible. Ο Νάρκισσος Τζιλόπουλος κλήθηκε να φέρει εις πέρας μία από τις πιο απαιτητικές πόζες της βραδιάς, καταφέρνοντας να κάνει «το αδύνατο, δυνατό». Ωστόσο, η προσπάθειά του φαίνεται πως ξεπέρασε τα όρια της υπομονής της Ζενεβιέβ Μαζαρί, η οποία δεν έκρυψε τον εκνευρισμό της μπροστά στις κάμερες.

Η ίδια, σε έντονη διάθεση, είπε: «Δε μας ακούει. Θα ανέβω πάνω στην νταλίκα. Έχω μία ντουντούκα; Δεν γίνεται να χάσει και τη δεύτερη πόζα. Θα πάω εγώ περπατώντας. Τρέχα! Μη μένεις κοκαλωμένος. Τι κάνει εκεί στο πάτωμα; push-ups; Θέλω να πάω στο First Dates, βαρέθηκα».