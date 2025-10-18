«Φως στο Τούνελ»: Θρίλερ με τον θάνατο της χήρας του υπουργού στο σπίτι της στο Κολωνάκι – Η έρευνα μετά την εισαγγελική παρέμβαση

Enikos Newsroom

κοινωνία

Ελένη Παπαδοπούλου, γυναίκα που απανθρακώθηκε στο Κολωνάκι
Πηγή: Mega Tv

Ένα νέο θρίλερ ξεδιπλώθηκε στην πρεμιέρα της 31ης σεζόν της εκπομπής «Φως στο Τούνελ». Τον Ιανουάριο του 2022, μια ηλικιωμένη γυναίκα βρήκε φρικτό θάνατο, όταν το διαμέρισμά της στην καρδιά του Κολωνακίου τυλίχθηκε ξαφνικά στις φλόγες. Αρχικά, όλοι έκαναν λόγο για ένα τραγικό δυστύχημα. Σήμερα όμως η υπόθεση ερευνάται από το ανθρωποκτονιών με εντολή Εισαγγελέα. Η γυναίκα δεν ήταν τυχαία. Ήταν η χήρα του πρώην υπουργού Βορείου Ελλάδος της κυβέρνησης Ανδρέα Παπανδρέου, Γιάννη Παπαδόπουλου.

Το εξωτερικό συνεργείο ερευνών της εκπομπής βρέθηκε στην πολυκατοικία όπου εκτυλίχθηκε η τραγωδία. Το διαμέρισμα της άτυχης ηλικιωμένης παραμένει εγκαταλελειμμένο∙ παγωμένο στον χρόνο, σαν να κρατάει ακόμα το μυστικό εκείνης της μοιραίας νύχτας.

Οι ένοικοι μιλούν στην κάμερα

«Ξέραμε μόνο ότι έμενε μόνη της. Είχε έναν γιο που κάποιες φορές της έφερνε πράγματα. Μάθαμε ότι μάλλον κάπνιζε και πως η φωτιά ξεκίνησε από το τσιγάρο της. Οι ζημιές ήταν τεράστιες, ειδικά στο διαμέρισμα της και σε αυτό που είναι ακριβώς κάτω από το δικό της. Από τότε, ούτε ο γιος της εμφανίστηκε ξανά, ούτε το σπίτι αποκαταστάθηκε. Ακόμα και σήμερα, η κάπνα είναι διάχυτη παντού…», αναφέρει χαρακτηριστικά μια ένοικος.

Το παράδοξο

Το πιο περίεργο, όμως, είναι κάτι άλλο: εκείνη την ημέρα, σύμφωνα με μαρτυρίες, κανείς δεν βρισκόταν στην πολυκατοικία.

«Η γυναίκα βρέθηκε απανθρακωμένη. Δεν τη γνωρίζαμε, δεν έβγαινε ποτέ. Την ιστορία της δεν την ξέραμε, μόνο τον γιο της γνωρίζαμε», συμπληρώνει.

Έξω από το διαμέρισμά της, τα σημάδια της τραγωδίας είναι ακόμη χαραγμένα στους τοίχους. Το ταμπελάκι με το όνομα του συζύγου της μένει άθικτο στην πόρτα∙ μια σιωπηλή υπενθύμιση του παρελθόντος.

Τι συνέβη τελικά εκείνο το παγωμένο απόγευμα στα τέλη του Γενάρη; Ήταν όντως ένα τραγικό δυστύχημα… ή μήπως στις στάχτες κρύβεται κάτι πιο σκοτεινό;

Το χρονικό

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Στο νοσοκομείο ο Διονύσης Σαββόπουλος – Σε τι κατάσταση βρίσκεται η υγεία του;

7 πράγματα που κάνουν όσοι μαγνητίζουν τους άλλους με την πρώτη ματιά

Standard and Poor’s: Επιβεβαίωσε το αξιόχρεο της Ελλάδας στο ΒΒΒ με σταθερές προοπτικές

ΕΒΕΠ: Τι δείχνει το φθινοπωρινό βαρόμετρο για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις στην ΕΕ

Το AI εργαλείο δημιουργίας βίντεο της Google αποκτά καλύτερη επεξεργασία και ήχο

Κουίζ: Πόσο καλός είσαι στην ελληνική μυθολογία; Δοκίμασε τις γνώσεις σου και κάνε το 3 στα 3
περισσότερα
23:40 , Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025

Ηράκλειο: Προσφυγή κατοίκων στο ΣτΕ για την τοποθέτηση ραδιοβοηθημάτων του νέου αεροδρομίου πάνω σε αρχαιολογικά ευρήματα

Στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) προσέφυγαν 32 κάτοικοι του Ηρακλείου Κρήτης και ένας Πολιτ...
22:45 , Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025

Αφίδνες: Το χρονικό του φρικτού τροχαίου με τους δύο νεκρούς – Το αλκοτέστ, ο επικίνδυνος ελιγμός και οι μαρτυρίες 

Στην σύλληψη του Έλληνα οδηγού του ενός εκ των δύο αυτοκινήτων στο τραγικό δυστύχημα με δύο νε...
22:21 , Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025

Κορωπί: Ταυτοποιήθηκαν 6 άτομα για την επίθεση με πέτρες σε αστικό λεωφορείο

Ταυτοποιήθηκαν από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κρωπίας τέσσερις ανήλικοι ηλικίας...
22:14 , Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025

Φοινικούντα: Διευρύνεται ο «κύκλος» των υπόπτων για το διπλό φονικό – Οι καταθέσεις του ανιψιού και της συντρόφου του και τα προφητικά λόγια του 68χρονου

Διευρύνεται ο κύκλος των υπόπτων για το διπλό φονικό στη Φοινικούντα, για το οποίο έχουν ήδη σ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης