«Φως στο Τούνελ»: Θρίλερ με τον θάνατο της χήρας του υπουργού στο σπίτι της στο Κολωνάκι – Η έρευνα μετά την εισαγγελική παρέμβαση

Ένα νέο θρίλερ ξεδιπλώθηκε στην πρεμιέρα της 31ης σεζόν της εκπομπής «Φως στο Τούνελ». Τον Ιανουάριο του 2022, μια ηλικιωμένη γυναίκα βρήκε φρικτό θάνατο, όταν το διαμέρισμά της στην καρδιά του Κολωνακίου τυλίχθηκε ξαφνικά στις φλόγες. Αρχικά, όλοι έκαναν λόγο για ένα τραγικό δυστύχημα. Σήμερα όμως η υπόθεση ερευνάται από το ανθρωποκτονιών με εντολή Εισαγγελέα. Η γυναίκα δεν ήταν τυχαία. Ήταν η χήρα του πρώην υπουργού Βορείου Ελλάδος της κυβέρνησης Ανδρέα Παπανδρέου, Γιάννη Παπαδόπουλου.

Το εξωτερικό συνεργείο ερευνών της εκπομπής βρέθηκε στην πολυκατοικία όπου εκτυλίχθηκε η τραγωδία. Το διαμέρισμα της άτυχης ηλικιωμένης παραμένει εγκαταλελειμμένο∙ παγωμένο στον χρόνο, σαν να κρατάει ακόμα το μυστικό εκείνης της μοιραίας νύχτας.

Οι ένοικοι μιλούν στην κάμερα

«Ξέραμε μόνο ότι έμενε μόνη της. Είχε έναν γιο που κάποιες φορές της έφερνε πράγματα. Μάθαμε ότι μάλλον κάπνιζε και πως η φωτιά ξεκίνησε από το τσιγάρο της. Οι ζημιές ήταν τεράστιες, ειδικά στο διαμέρισμα της και σε αυτό που είναι ακριβώς κάτω από το δικό της. Από τότε, ούτε ο γιος της εμφανίστηκε ξανά, ούτε το σπίτι αποκαταστάθηκε. Ακόμα και σήμερα, η κάπνα είναι διάχυτη παντού…», αναφέρει χαρακτηριστικά μια ένοικος.

Το παράδοξο

Το πιο περίεργο, όμως, είναι κάτι άλλο: εκείνη την ημέρα, σύμφωνα με μαρτυρίες, κανείς δεν βρισκόταν στην πολυκατοικία.

«Η γυναίκα βρέθηκε απανθρακωμένη. Δεν τη γνωρίζαμε, δεν έβγαινε ποτέ. Την ιστορία της δεν την ξέραμε, μόνο τον γιο της γνωρίζαμε», συμπληρώνει.

Έξω από το διαμέρισμά της, τα σημάδια της τραγωδίας είναι ακόμη χαραγμένα στους τοίχους. Το ταμπελάκι με το όνομα του συζύγου της μένει άθικτο στην πόρτα∙ μια σιωπηλή υπενθύμιση του παρελθόντος.

Τι συνέβη τελικά εκείνο το παγωμένο απόγευμα στα τέλη του Γενάρη; Ήταν όντως ένα τραγικό δυστύχημα… ή μήπως στις στάχτες κρύβεται κάτι πιο σκοτεινό;

Το χρονικό