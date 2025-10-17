Νέο πλήγμα των ΗΠΑ σε πλοίο που μετέφερε ναρκωτικά στην Καραϊβική

Νέο πλήγμα των ΗΠΑ σε πλοίο που μετέφερε ναρκωτικά στην Καραϊβική

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν την Πέμπτη νέα επίθεση εναντίον ναρκοπλοίου στην περιοχή της Καραϊβικής, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Reuters, που επικαλείται Αμερικανό αξιωματούχο. Από το περιστατικό φέρεται να υπάρχουν επιζώντες ανάμεσα στα μέλη του πληρώματος.

Η ίδια πηγή, που μίλησε υπό καθεστώς ανωνυμίας, δεν προχώρησε σε περαιτέρω λεπτομέρειες για το πλήγμα, το οποίο δεν είχε γίνει έως τώρα γνωστό δημοσίως. Το Πεντάγωνο δεν έχει απαντήσει ακόμη σε σχετικό αίτημα του πρακτορείου για σχολιασμό.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, από τις αρχές Σεπτεμβρίου έχουν πραγματοποιηθεί πέντε παρόμοιες επιχειρήσεις, στις οποίες τουλάχιστον 27 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Οι επιθέσεις αυτές εντάσσονται στο πλαίσιο της κλιμακούμενης έντασης ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Βενεζουέλα, που τις τελευταίες εβδομάδες έχει φτάσει σε οριακό σημείο.

Παράλληλα, η νομιμότητα των αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων σε ξένα ή διεθνή ύδατα, χωρίς τη σύλληψη ή την ανάκριση των υπόπτων, έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό και πολιτικές αντιδράσεις σε διεθνές επίπεδο.

