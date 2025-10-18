Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ αποκαλύπτουν: «Ο Ντόναλντ Τραμπ ένιωσε ότι οι Ισραηλινοί είχαν χάσει τον έλεγχο κατά την επίθεση στο Κατάρ»

Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ αποκαλύπτουν: «Ο Ντόναλντ Τραμπ ένιωσε ότι οι Ισραηλινοί είχαν χάσει τον έλεγχο κατά την επίθεση στο Κατάρ»

Δύο από τους βασικούς διαπραγματευτές του Ντόναλντ Τραμπ για τη συμφωνία ανάμεσα σε Ισραήλ και Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, ο Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ, μίλησαν για πρώτη φορά ανοιχτά σχετικά με το παρασκήνιο των συνομιλιών, κάνοντας ειδική αναφορά στην ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στο Κατάρ στις 9 Σεπτεμβρίου.

Σε κοινή συνέντευξή τους στην εκπομπή «60 Minutes» του CBS News, απόσπασμα της οποίας μεταδόθηκε το Σάββατο (18/10), οι δύο απεσταλμένοι του Τραμπ ανέφεραν ότι ένιωσαν «λίγο προδομένοι» από την ενέργεια του Ισραήλ, τονίζοντας πως ο πρώην πρόεδρος θεώρησε ότι η κατάσταση είχε ξεφύγει από τον έλεγχο.

Ο Στιβ Γουίτκοφ, ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ, είπε ότι ενημερώθηκε για την επίθεση, η οποία –σύμφωνα με το Ισραήλ– στόχευε ανώτερα στελέχη της Χαμάς στη Ντόχα, το πρωί της 9ης Σεπτεμβρίου, αφού είχε ήδη πραγματοποιηθεί. Την ίδια μέρα, ο Τραμπ είχε αναρτήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Αυτή ήταν μια απόφαση του πρωθυπουργού Νετανιάχου, δεν ήταν δική μου απόφαση».

«Νομίζω ότι τόσο ο Τζάρεντ όσο κι εγώ αισθανθήκαμε λίγο προδομένοι», είπε ο Γουίτκοφ, επισημαίνοντας ότι η κίνηση του Ισραήλ αιφνιδίασε τους διαπραγματευτές και έθεσε σε κίνδυνο τις συνομιλίες.

Απαντώντας σε ερώτηση για το πώς αντέδρασε ο Αμερικανός πρόεδρος, ο Τζάρεντ Κούσνερ δήλωσε: «Νομίζω ότι ένιωσε πως οι Ισραηλινοί είχαν χάσει τον έλεγχο των ενεργειών τους και πως ήταν καιρός να δείξει σκληρότητα, ώστε να τους αποτρέψει από ενέργειες που δεν ήταν προς το μακροπρόθεσμο συμφέρον τους».

Σύμφωνα με τον Γουίτκοφ, η ισραηλινή επίθεση στο Κατάρ αποτέλεσε σημαντικό εμπόδιο για τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων, καθώς το Κατάρ λειτουργούσε ως κρίσιμος ενδιάμεσος ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Χαμάς. «Είχε σημαντικές επιπτώσεις, επειδή οι Καταριανοί ήταν κρίσιμοι για τις διαπραγματεύσεις, όπως και οι Αιγύπτιοι και οι Τούρκοι. Είχαμε χάσει την εμπιστοσύνη του Κατάρ, και η Χαμάς αποσύρθηκε από την επικοινωνία. Ήταν πολύ δύσκολο να έρθουμε ξανά σε επαφή μαζί τους», σημείωσε.

Ολόκληρη η συνέντευξη των δύο απεσταλμένων θα μεταδοθεί την Κυριακή (19/10). Σ’ αυτή, ο Γουίτκοφ και ο Κούσνερ αναφέρονται στη συνάντησή τους με εκπροσώπους της Χαμάς κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων και αποκαλύπτουν λεπτομέρειες για την επόμενη φάση του ειρηνευτικού σχεδίου 20 σημείων του Ντόναλντ Τραμπ, που αφορά τον αφοπλισμό, την απόσυρση των στρατευμάτων, την ανοικοδόμηση και τη μεταπολεμική διακυβέρνηση στη Γάζα.

Πηγή: CBS News

