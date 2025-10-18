«Φως στο Τούνελ»: «Απορώ γιατί ερευνούν τώρα την υπόθεση…» – Τι λέει ο γιος της χήρας του υπουργού για τον θάνατό της

Ο γιος της 87χρονης Ελένης Παπαδοπούλου, της γυναίκας που βρήκε φρικτό θάνατο όταν ξέσπασε φωτιά στο σπίτι της στο Κολωνάκι, τον Ιανουάριο του 2022, μίλησε στην εκπομπή «Φως στο Τούνελ» για εκείνη τη μοιραία μέρα και για τις νέες έρευνες που ξεκίνησαν ύστερα από εισαγγελική παρέμβαση.

Η εκπομπή, προσπαθώντας να ρίξει φως στη σκοτεινή αυτή υπόθεση, εντόπισε τον γιο της «αρχόντισσας του Κολωνακίου», όπως τη φώναζαν οι γείτονες, και εκείνος μοιράστηκε με την Αγγελική Νικολούλη τα γεγονότα που στιγμάτισαν τη ζωή του. Η δημοσιογράφος τον ενημέρωσε πως η Εισαγγελία ζήτησε να διερευνηθεί ξανά η υπόθεση, ακόμη και για το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.

Ο ίδιος, αν και φανερά αιφνιδιασμένος, συμφώνησε με την εξέλιξη λέγοντας: «Καλό είναι να γίνει όποια έρευνα χρειάζεται», συμπληρώνοντας ωστόσο με απορία: «Δεν μπορώ να καταλάβω όμως από πού κι ως πού… Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο θέμα, γιατί το σπίτι ήταν κλειστό».

Με τη φωνή του να σπάει από τη συγκίνηση, περιέγραψε λεπτό προς λεπτό όσα έζησε όταν έφτασε στο σημείο: «Όταν έφτασα, δεν φαινόταν τίποτα. Μόνο λίγος καπνός έβγαινε από το κτίριο. Ένας αστυνομικός κοιτούσε απέξω και ήταν εκείνος που είχε ειδοποιήσει την Πυροσβεστική. Τον ρώτησα τι γίνεται και έτρεξα να μπω μέσα. Μόλις άνοιξα την εξώπορτα, η φωτιά φούντωσε. Ήταν όλα τα παράθυρα κλειστά. Σκέφτηκα πως εκείνη τη στιγμή ξεκίνησε να ανάβει η φωτιά. Πήγα να μπω και κάηκα στο χέρι… Ευτυχώς δεν μπήκα ολόκληρος, αλλιώς θα είχα καεί κι εγώ».

Οι πυροσβέστες του είπαν πως η φωτιά είχε ξεκινήσει ώρες πριν. Ο ίδιος περιέγραψε την εικόνα που αντίκρισε ως τραγική, λέγοντας: «Σιγόκαιγε μέσα. Οι τοίχοι είχαν μαυρίσει όλοι. Το έχω αφήσει όπως ήταν τότε…».

Όταν η δημοσιογράφος τον ρώτησε πού βρισκόταν η μητέρα του τη στιγμή της φωτιάς, εκείνος απάντησε συγκλονισμένος: «Ήταν καθισμένη στον αγαπημένο της καναπέ, στο σαλονάκι. Εκεί όπου καθόταν πάντα. Πριν ανοίξω την πόρτα, δεν φαινόταν τίποτα ούτε καπνός, ούτε μυρωδιά. Το μόνο περίεργο ήταν ότι η κλειδαριά ήταν ζεστή. Μόλις άνοιξα, έκανε ένα “πουφ” και η φλόγα ήρθε προς τα πάνω μου, έφτασε μέχρι τη σκάλα. Έπεσα στα τέσσερα και προσπάθησα να μπω μπουσουλώντας, αλλά δεν κατάφερα να φτάσω ούτε μισό μέτρο μέσα στο χολ. Όλο το σπίτι καιγόταν. Οι πυροσβέστες μου είπαν αργότερα πως η μητέρα μου ήταν ήδη αποτεφρωμένη όταν μπήκαν μέσα. Εύχομαι κανείς να μη δει ποτέ δικό του άνθρωπο έτσι, όπως είδα την μανούλα μου εγώ…».

Στην ερώτηση αν προσπάθησε να ζητήσει βοήθεια, εκείνος εξήγησε πως η μητέρα του μπορούσε να περπατήσει με το πι της, παρά τις δυσκολίες της. Η δημοσιογράφος αναρωτήθηκε γιατί δεν βγήκε στο μπαλκόνι ή δεν φώναξε για βοήθεια, και εκείνος απάντησε: «Ίσως αποκοιμήθηκε από τον καπνό ή ξεψύχησε με το τσιγάρο στο χέρι».

«Οι πυροσβέστες μου είπαν πως μάλλον κάτι τέτοιο συνέβη. Ήταν φανατική καπνίστρια… Είχαμε μόνιμο πόλεμο γι’ αυτό», πρόσθεσε.

Όταν ρωτήθηκε αν μύρισε κάτι περίεργο, κάποια εύφλεκτη ουσία, απάντησε κατηγορηματικά: «Όχι, τίποτα. Ξέρω από αυτά, είμαι βιολόγος. Αν είχε πέσει κάτι, θα το καταλάβαινα αμέσως. Είμαι και φαν της εκπομπής σας, οπότε… έχω το νου μου! Αλλά και να μου ξέφευγε κάτι, οι ειδικοί της Πυροσβεστικής θα το είχαν εντοπίσει».

Μιλώντας για τη φροντίδα της μητέρας του, αποκάλυψε ότι εκείνη τη μέρα θα της πήγαινε μια καινούρια οικιακή βοηθό, γεωργιανής καταγωγής. «Είχε φύγει η προηγούμενη και είχα βρει μια καινούργια. Δεν θυμάμαι τώρα το όνομά της. Την πήγαινα στο σπίτι εγώ όταν συνέβη αυτό, ήμασταν μαζί. Μόλις όμως άνοιξα την πόρτα και ξέσπασε η φωτιά, πρέπει να εξαφανίστηκε. Μάλλον τρόμαξε. Από τότε δεν την έχω ξαναδεί», είπε.

Όπως τόνισε, επισκεπτόταν τη μητέρα του κάθε δύο μέρες και δεν είχε δει ποτέ κάτι ασυνήθιστο. «Ίσα-ίσα, ήμασταν χαρούμενοι. Ετοίμαζα καινούργια σχέδια. Σκεφτόμουν να την πάρω μαζί μου στη Σαμοθράκη για έναν χρόνο. Κάτι φτιάχναμε εκεί. Εκείνη φανταστείτε ήθελε να πουλήσουμε το σπίτι…», ανέφερε συγκινημένος.