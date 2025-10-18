Γάζα: Η Χαμάς παρέδωσε μια σορό ομήρου στον Ερυθρό Σταυρό

Γάζα: Η Χαμάς παρέδωσε μια σορό ομήρου στον Ερυθρό Σταυρό

Ο Ισραηλινός Στρατός (IDF) ανακοίνωσε ότι ενημερώθηκε από τον Ερυθρό Σταυρό για την παράδοση μιας σορού που φέρεται να ανήκει σε όμηρο δολοφονημένο από τη Χαμάς στη Χαν Γιουνίς, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Ερυθρός Σταυρός ανέλαβε τη μεταφορά της σορού προς τις ισραηλινές δυνάμεις μέσα στη Γάζα, όπου θα πραγματοποιηθεί σύντομη τελετή υπό την καθοδήγηση στρατιωτικού ραβίνου. Αμέσως μετά, τα λείψανα θα μεταφερθούν στο Ινστιτούτο Ιατροδικαστικής του Άμπου Καμπίρ στο Τελ Αβίβ, προκειμένου να γίνει ταυτοποίηση.

Αν επιβεβαιωθεί ότι η σορός ανήκει σε όμηρο, αυτό θα σημαίνει ότι 18 σοροί νεκρών αιχμαλώτων παραμένουν ακόμη στη Γάζα, σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές. Η Χαμάς δεν έχει διευκρινίσει την ταυτότητα του ομήρου του οποίου το σώμα παρέδωσε.

Την ίδια στιγμή, περισσότερα από 80 μέλη της τουρκικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Καταστροφών και Εκτάκτων Αναγκών (AFAD) αναμένουν το πράσινο φως από το Ισραήλ για να εισέλθουν στη Γάζα και να συμμετάσχουν στις έρευνες εντοπισμού των σορών 19 Ισραηλινών ομήρων.

Με πληροφορίες από Times of Israel.

