Madrid Open: Επέστρεψε στις νίκες με ανατροπή ο Στέφανος Τσιτσιπάς – BINTEO

O Στέφανος Τσιτσιπάς (Νο 80) επέστρεψε τις νίκες και προκρίθηκε στον 2ο γύρο του WTA 1000 στη Μαδρίτη.

Έπειτα από τρεις ήττες στη σειρά, επικράτησε του Αμερικανού Πάτρικ Κίπσον (Νο.90) , αφού χρειάστηκε να κάνει μεγάλη προσπάθεια για να φτάσει στην ανατροπή με 3-6, 7-6(6), 7-6(4) σε 2 ώρες και 38 λεπτά, στην πρεμιέρα του στο τουρνουά. Στη συνέχεια θα αντιμετωπίσει τον Αλεξάντερ Μπούμπλικ (Νο.11) από τα Καζακστάν.

Το πρώτο σετ ολοκληρώθηκε με συνοπτικές διαδικασίες, καθώς ο Κίπσον, έκανε break μόλις στο δεύτερο game. Η εικόνα ήταν διαφορετική στο δεύτερο σετ, ο Τσιτσιπάς ήταν καλύτερος και οδήγησε το σετ στο tie-break. Ενώ έκανε το 5-0, ο Αμερικανός ισοφάρισε (5-5), αλλά ο Έλληνας πρωταθλητής με 8-6 πόντους ισοφάρισε τα σετ σε 1-1.

Ανάλογη η συνέχεια στο τρίτο σετ, που οδηγήθηκε σε tie-break. Ο Τσιτσιπάς μπήκε μπροστά (3-0), ισοφαρίστηκε (3-3) και τελικά πανηγύρισε με 7-4 πόντους και 2-1 σετ.