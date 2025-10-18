Το μήνυμα της Euroleague για τον τραυματισμό του Γιώργου Παπαγιάννη: «Καρδιά πολεμιστή, είμαστε όλοι μαζί σου»

Enikos Newsroom

αθλητισμός

Γιώργος Παπαγιάννης

Η EuroLeague εξέφρασε δημόσια τη στήριξή της στον Γιώργο Παπαγιάννη, μετά τον τραυματισμό που υπέστη κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης ανάμεσα στην Αναντολού Εφές και τον Παναθηναϊκό, για την 5η αγωνιστική της διοργάνωσης.

Ο Έλληνας σέντερ στάθηκε άτυχος στο δεύτερο δεκάλεπτο του αγώνα, όταν έπειτα από προσπάθειά του να καρφώσει, προσγειώθηκε άσχημα και έπεσε με όλο το βάρος του στο πόδι του. Το γόνατό του υπερεκτάθηκε, με αποτέλεσμα να πονάει έντονα και να χρειαστεί να αποχωρήσει από το παρκέ με φορείο, τη στιγμή που οι συμπαίκτες του προσπαθούσαν να συνέλθουν από το σοκ.

Λίγο αργότερα, η EuroLeague έστειλε το δικό της μήνυμα συμπαράστασης προς τον διεθνή καλαθοσφαιριστή, αναρτώντας στα social media μια φωτογραφία του με τη λεζάντα: «Καρδιά πολεμιστή, είμαστε όλοι μαζί σου».

Το ποστ της EuroLeague για Παπαγιάννη

