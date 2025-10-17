Εφές – Παναθηναϊκός: Τραυματισμός-σοκ για τον Γιώργο Παπαγιάννη – Ξέσπασε σε λυγμούς – ΒΙΝΤΕΟ

Εφές – Παναθηναϊκός: Τραυματισμός-σοκ για τον Γιώργο Παπαγιάννη – Ξέσπασε σε λυγμούς – ΒΙΝΤΕΟ

Πολύ άτυχος στάθηκε ο Γιώργος Παπαγιάννης κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης της Αναντολού Εφές με τον Παναθηναϊκό στην Κωνσταντινούπολη.

Ο Έλληνας σέντερ τραυματίστηκε σοβαρά στην προσπάθειά του να ολοκληρώσει μια φάση στο καλάθι των «πράσινων» και χρειάστηκε να επέμβει άμεσα το ιατρικό επιτελείο της τουρκικής ομάδας.

Συγκεκριμένα, στα μέσα της δεύτερης περιόδου, ο Γιώργος Παπαγιάννης προσπάθησε να πιάσει την μπάλα στον αέρα μετά από πάσα του Κορντινιέ, με τον Έλληνα ψηλό να προσγειώνεται άτσαλα στο παρκέ. Στην συνέχεια της φάσης, ο σέντερ της Έφες δεν κατάφερε να σηκωθεί, με τους διαιτητές να καλούν το ιατρικό επιτελείο της ομάδας του.

Εκεί χρειάστηκε και φορείο ώστε ο παίκτης να αποχωρήσει από το παρκέ και κατά την έξοδο του από το γήπεδο, ξέσπασε σε λυγμούς, με το κοινό της τούρκικης ομάδας να τον χειροκροτεί.

Ο Έλληνας σέντερ στη συνέχεια διακομίστηκε σε νοσοκομείο για να υποβληθεί σε σχετικές εξετάσεις και να διαπιστώθεί το μέγεθος του τραυματισμού του.

πηγή: ΕΡΤ

22:54 , Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025

