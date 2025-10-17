Βίντεο: Άγρια συμπλοκή μεταξύ ανηλίκων σε λύκειο στην Κέρκυρα – Συμμαθητές τους πέταξαν σκούπα σε καθηγητή που επενέβη

Σε ρινγκ μετατράπηκε προαύλιο λυκείου στην Κέρκυρα όταν ανήλικοι πιάστηκαν στα χέρια, με τους συμμαθητές να βιντεοσκοπούν την συμπλοκή και να ζητωκραυγάζουν.

Στο βίντεο που δημοσίευσε το STAR, ακούγονται μαθητές να φωνάζουν «μπουνιά, μπουνιά», ενώ δύο ανήλικοι έχουν πιαστεί στα χέρια. Ένας καθηγητής επιχείρησε να τους χωρίσει, ωστόσο οι μαθητές, που παρακολουθούσαν την συμπλοκή και ζητωκραύγαζαν, του πέταξαν μια σκούπα.

«Δεν ήταν bullying. Είναι μια αψυχολόγητη κίνηση κάποιων παιδιών να λένε “Για να δούμε ποιος είναι πιο δυνατός”. Δεν τραυματίστηκε κανένας καθηγητής. Έτρεξε αμέσως. Του πέφτουν τα γυαλιά, τα σηκώνει και αυτό έδειξε ότι πήγε να τραυματιστεί ίσως κλπ» δήλωσε η διευθύντρια δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Κέρκυρας, Ελένη Βουσουλίνου.