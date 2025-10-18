«Παιχνίδι» τιμών για βιομηχανίες και σούπερ μάρκετ – Οι καταγγελίες των καταναλωτών για ανατιμήσεις πριν από τις ανακοινώσεις των μειώσεων

Enikos Newsroom

οικονομία

Σούπερ μάρκετ

Βιομηχανίες και σούπερ μάρκετ κάνουν συχνά τεχνάσματα για να τους παραπλανήσουν, καταγγέλλουν οι καταναλωτές. Όπως γίνονται συχνά ανατιμήσεις, λίγες μόνο ημέρες πριν ανακοινώσουν μειώσεις τιμών, ενώ παράλληλα αλλάζουν και τις συσκευασίες.

Η μείωση τιμών στα προϊόντα είναι πάντα ένα θετικό μέτρο. Όταν όμως αυτές, ορισμένες φορές, είναι αποτέλεσμα τρικ που ουσιαστικά δεν έχουν κανένα όφελος για τον καταναλωτή, αυτό είναι πρόβλημα.

«Το καλοκαίρι, μέσα σε μία εβδομάδα, το ίδιο τυρί αυξήθηκε γύρω στα 70 με 80 λεπτά, αν θυμάμαι καλά. Είκοσι ευρώ δεν είναι αρκετά για να μπορέσεις πλέον να αγοράσεις γάλα και τυρί φέτα». τόνισε μία καταναλώτρια στην κάμερα του ANT1.

Αυτό το είδαμε ως έντονο φαινόμενο, κυρίως λόγω της πληθωριστικής κρίσης. Δεν είναι λίγες οι φορές που αυξάνεται η τιμή του προϊόντος και μετά από λίγο καιρό έρχεται ισόποση μείωση. Άρα, για τον καταναλωτή δεν υπάρχει κανένα όφελος. Ή αυξάνεται η τιμή του προϊόντος και μετά έρχεται μικρότερη μείωση. Άρα αγοράζουμε ακριβότερα ακόμη κι από πριν.

«Ήταν 250 γραμμάρια, τώρα πήγε 200 γραμμάρια. Έχει την ίδια τιμή με λιγότερη ποσότητα», ανέφερε μία άλλη καταναλώτρια.

Μία άλλη τακτική που η βιομηχανία ξεκίνησε να εφαρμόζει ώστε να κρατήσει σταθερές τιμές είναι το λεγόμενο shrinkflation. Δηλαδή, τα νοικοκυριά καλούνται να πάρουν λιγότερη ποσότητα στην ίδια τιμή. Για παράδειγμα, σε ένα γιαούρτι πριν από μήνες παίρναμε τρεις συσκευασίες των 200 γραμμαρίων με 3,58 ευρώ. Σήμερα παίρνουμε τρεις συσκευασίες, αλλά 190 γραμμαρίων, στην ίδια τιμή.

«Κάποια συγκεκριμένα έχουν ανέβει, σίγουρα έχουν ανέβει και πολλοί έχουν ανέβει. Τα βασικά αγαθά που ήταν πριν, θυμάμαι, τα πεντάλιτρα έχουν πάει τέσσερις φορές επάνω», τόνισε ένας άλλος καταναλωτής.

Συναντάμε όμως και ένα άλλο φαινόμενο: λιγότερη ποσότητα, μεγαλύτερη τιμή. Στα δημητριακά, πέρσι ένα δημητριακό 600 γραμμαρίων είχε 6,8 ευρώ. Φέτος, 540 γραμμάρια, 6,95 ευρώ. Και παίρνουμε 60 γραμμάρια λιγότερα και πληρώνουμε και 12 λεπτά επιπλέον.

Και όλα αυτά την ώρα που τα σούπερ μάρκετ, σύμφωνα με τη Nielsen, αύξησαν τον τζίρο τους την τελευταία εξαετία κατά 40%

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Στο νοσοκομείο ο Διονύσης Σαββόπουλος – Σε τι κατάσταση βρίσκεται η υγεία του;

7 πράγματα που κάνουν όσοι μαγνητίζουν τους άλλους με την πρώτη ματιά

Standard and Poor’s: Επιβεβαίωσε το αξιόχρεο της Ελλάδας στο ΒΒΒ με σταθερές προοπτικές

ΕΒΕΠ: Τι δείχνει το φθινοπωρινό βαρόμετρο για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις στην ΕΕ

Το AI εργαλείο δημιουργίας βίντεο της Google αποκτά καλύτερη επεξεργασία και ήχο

Κουίζ: Πόσο καλός είσαι στην ελληνική μυθολογία; Δοκίμασε τις γνώσεις σου και κάνε το 3 στα 3
περισσότερα
23:58 , Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025

Standard and Poor’s: Επιβεβαίωσε το αξιόχρεο της Ελλάδας στο ΒΒΒ με σταθερές προοπτικές

Ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Standard and Poor’s επιβεβαίωσε το αξιόχρεο της Ελλάδα...
17:02 , Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025

e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών έως τις 24 Οκτωβρίου 2025

Κατά την περίοδο 20 έως 24 Οκτωβρίου, θα καταβληθούν συνολικά 75.027.009,91 ευρώ σε 86.814 δικ...
16:23 , Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025

Γιάννης Μπρατάκος: «Το ΕΒΕΑ “γέφυρα” για την προσέγγιση της στρατηγικής αγοράς της Κίνας»

Σε μία περίοδο που η ελληνική οικονομία αναζητά επιτακτικά το άνοιγμα σε νέες αγορές και στρατ...
14:21 , Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025

Χρυσός: Νέο ιστορικό υψηλό για την τιμή του – Σχεδόν στα 4.400 δολάρια ανά ουγγιά

Σε νέο ιστορικό υψηλό “σκαρφάλωσε” σήμερα η τιμή του χρυσού  λόγω του ότι οι επενδ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης