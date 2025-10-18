Βολιβία: Ελεύθερος αφέθηκε ένας εκ των γιων του προέδρου Άρσε, μετά τη σύλληψή του για ενδοοικογενειακή βία

Ο Λουίς Μαρσέλο Άρσε Μοσκέιρα – γιος του προέδρου της Βολιβίας Λουίς Άρσε – που συνελήφθη την Πέμπτη κατηγορούμενος για «ενδοοικογενειακή βία» – αφέθηκε ελεύθερος με δικαστική εντολή, η οποία προβλέπει συνεδρίες ψυχολογικής υποστήριξης για διάστημα πέντε μηνών.

Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, η ενάγουσα εμφανίστηκε στο δικαστήριο συνοδευόμενη από τον δικηγόρο της και ζήτησε την απόσυρση των κατηγοριών. Είχε προσκομίσει πιστοποιητικό γιατρού που της χορήγησε αναρρωτική άδεια 12 ημερών από την εργασία της.

Η εισαγγελία ζήτησε την προφυλάκιση του κατηγορούμενου για 180 ημέρες, όμως η δικαστής είχε διαφορετική άποψη και άφησε ελεύθερο τον 33χρονο υπό τον όρο να παρακολουθήσει επί πέντε μήνες συνεδρίες ψυχολογικής υποστήριξης.

Σε εικόνες που μεταδόθηκαν από βολιβιανά μέσα ενημέρωσης, ο Λουίς Μαρσέλο Άρσε Μοσκέιρα διακρίνεται να εγκαταλείπει την αίθουσα δικαστηρίου της Σάντα Κρους, στην ανατολική Βολιβία, φορώντας καπέλο και χειρουργική μάσκα.

Αφού ενημερώθηκε για την υπόθεση, ο βολιβιανός πρόεδρος Λουίς Άρσε, η πενταετής θητεία του οποίου ολοκληρώνεται τον Νοέμβριο, αρκέστηκε να δηλώσει πως τα παιδιά του είναι υπεύθυνα για τις πράξεις τους.

Ο απερχόμενος πρόεδρος της Βολιβίας, πατέρας τριών παιδιών, βρίσκεται και ο ίδιος αντιμέτωπος με έρευνα ύστερα από καταγγελία μιας πρώην αξιωματούχου της αρχής ορυχείων και μεταλλείων, η οποία ισχυρίζεται ότι την άφησε έγκυο και την εγκατέλειψε χωρίς να αναγνωρίσει την πατρότητα του παιδιού που έφερε στον κόσμο το 2024.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP