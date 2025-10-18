Αλεξάνδρα Νίκα: Στηρίζει δημόσια τον Κωνσταντίνο Αργυρό για το νέο του τραγούδι

Enikos Newsroom

lifestyle

Κωνσταντίνος Αργυρός - Αλεξάνδρα Νίκα

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός επιστρέφει δυναμικά με το ολοκαίνουργιο single «Champ», που σηματοδοτεί την έναρξη μιας διεθνούς συνεργασίας με στόχο την προώθηση της ελληνικής και μεσογειακής μουσικής παγκοσμίως. Το τραγούδι κυκλοφορεί από τη δισκογραφική του εταιρεία Pedagon, σε συνεργασία με την Panik Records και την 10K Projects/Atlantic Music Group, ανοίγοντας έναν νέο δρόμο για τη διάδοση της ελληνικής μουσικής και του πολιτισμού στο εξωτερικό.

Δίπλα του, όπως πάντα, βρίσκεται η σύζυγός του, Αλεξάνδρα Νίκα, η οποία έδειξε τη στήριξή της από την πρώτη στιγμή. Με το που κυκλοφόρησε το νέο τραγούδι, το μοιράστηκε στα Instagram Stories της, συνοδεύοντάς το με emoji που φανέρωναν τον ενθουσιασμό και την περηφάνια της για τον άντρα της ζωής της.

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός αποκάλυψε την έμπνευση πίσω από το «Champ», λέγοντας: «Θυμάμαι τη μέρα που ο πατέρας μου μου έδειξε μια ταινία για έναν μαχητή που δεν σταμάτησε ποτέ να παλεύει. Δεν ήξερα τότε πως κάποτε θα γινόταν και η δική μου ιστορία. Το Champ γεννήθηκε από εκείνη τη μνήμη, από το μάθημα πως η αληθινή δύναμη δεν είναι να νικάς, αλλά να συγχωρείς, να αγαπάς και να σηκώνεσαι ξανά. Κι αν αυτό είναι το πρώτο μου βήμα στην Αμερική, θέλω να είναι έτσι: αληθινό, ευάλωτο, ανθρώπινο, όπως το ταξίδι κάθε απλού Έλληνα που ονειρεύεται λίγο παραπέρα. Για όλους όσοι ένιωσαν χαμένοι, ευάλωτοι ή αρκετά γενναίοι για να ξεκινήσουν από την αρχή, αυτό το τραγούδι είναι για εσάς».

Το «Champ» είναι ένα τραγούδι με έντονη παγκόσμια ενέργεια, που συνδυάζει δυναμικά beats με μεσογειακές μουσικές αποχρώσεις. Από τα πρώτα κιόλας δευτερόλεπτα, μια χαρακτηριστική φράση από την κλασική ταινία του 1979 «The Champ» («Champ, wake up. Gotta go home, champ») δίνει τον συναισθηματικό τόνο, ενώ η ερμηνεία του Αργυρού, γεμάτη πάθος και δύναμη, απογειώνει το αποτέλεσμα, μετατρέποντας το κομμάτι σε έναν ύμνο για όσους παλεύουν και δεν τα παρατούν.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Στο νοσοκομείο ο Διονύσης Σαββόπουλος – Σε τι κατάσταση βρίσκεται η υγεία του;

7 πράγματα που κάνουν όσοι μαγνητίζουν τους άλλους με την πρώτη ματιά

Standard and Poor’s: Επιβεβαίωσε το αξιόχρεο της Ελλάδας στο ΒΒΒ με σταθερές προοπτικές

ΕΒΕΠ: Τι δείχνει το φθινοπωρινό βαρόμετρο για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις στην ΕΕ

Το AI εργαλείο δημιουργίας βίντεο της Google αποκτά καλύτερη επεξεργασία και ήχο

Κουίζ: Πόσο καλός είσαι στην ελληνική μυθολογία; Δοκίμασε τις γνώσεις σου και κάνε το 3 στα 3
περισσότερα
03:10 , Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025

Ιωάννα Τούνη: «Ε όχι να παντρευτεί το Ματινάκι πριν από εμάς» – Η ανάρτηση από το Λας Βέγκας για το μπάτσελορ της φίλης της, Στέλλας Πάσσαρη

Στο Λας Βέγκας ταξίδεψε η Ιωάννα Τούνη για να γιορτάσει το μπάτσελορ πάρτι της καλής της φίλης...
02:55 , Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025

Σπύρος Χατζηαγγελάκης: «Είναι αγριευτικό να σε παρακολουθεί κάποιος για να σε βγάλει φωτογραφία»

Ο Σπύρος Χατζηαγγελάκης μίλησε στην Αθηναΐδα Νέγκα και στην εκπομπή «Καλύτερα αργά» για τη σχέ...
22:08 , Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025

Αιμίλιος Χειλάκης για Αθηνά Μαξίμου: «Προσπαθούμε διαρκώς να προκαλέσουμε τον θαυμασμό ο ένας στον άλλο»

Ο Αιμίλιος Χειλάκης το πρωί της Παρασκευής (17/10) ήταν καλεσμένος στην εκπομπή της Κατερίνας ...
20:59 , Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025

Μπριζίτ Μπαρντό: Αναρρώνει σπίτι της στο Σεν Τροπε μετά την περιπέτεια με την υγεία της

Η θρυλική ηθοποιός Μπριζίτ Μπαρντό, αναρρώνει στο σπίτι της στο Σεν Τροπέ της νότιας Γαλλίας, ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης