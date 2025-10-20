Τσουκαλάς: «Ο κ. Μαρινάκης βγήκε πάλι παγανιά στον δρόμο του διχασμού και της τοξικότητας»

«Ο κ. Μαρινάκης βγήκε πάλι παγανιά στον δρόμο του διχασμού και της τοξικότητας. Έφτασε στο ύψιστο σημείο ανευθυνότητας να εργαλειοποιήσει ακόμα και τα εθνικά θέματα για να επιτεθεί στο ΠΑΣΟΚ», αναφέρει ο Κώστας Τσουκαλάς σε απάντηση του προς τον κυβερνητικό εκπρόσωπο.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής προσθέτει ειδικότερα ότι «με μοναδικό στόχο να διευθετήσει η κυβέρνηση τις εσωτερικές υπουργικές κόντρες, επέλεξε πάλι να διχάσει τον ελληνικό λαό για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη θέτοντας ψευτοδιλήμματα και να επιτεθεί στους γονείς των Τεμπών». Σχολιάζει μάλιστα πως η κυβέρνηση «ματαιοπονεί, αν θεωρεί ότι θα αλλάξει τη δημόσια ατζέντα για να μη συζητήσουμε την οικονομία, την ακρίβεια, τις κοινωνικές ανισότητες».

Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ αναφέρει ακόμη ότι σε σχέση με το εργασιακό νομοσχέδιο ο κ. Μαρινάκης «απέφυγε να απαντήσει στις χθεσινές μας επισημάνσεις ομολογώντας ουσιαστικά ότι η κυβέρνηση ψεύδεται για τη μη υποχρεωτικότητα του 13ωρου». Σημειώνει ότι «επέμεινε όμως στα fake news του Υπουργείου Εργασίας που αποκάλυψε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Παύλος Γερουλάνος για τον ανακριβή ισχυρισμό της κυρίας Κεραμέως περί κλαδικής σύμβασης που ”προβλέπει” 13ωρο και εξαήμερο, παρά τη διάψευση τόσο της Ομοσπονδίας Ασφαλιστικών Συλλόγων Ελλάδας όσο και από το ίδιο το κείμενο της κλαδικής σύμβασης, που αναφέρεται ρητά σε ωράριο 39 ωρών την εβδομάδα, δηλαδή όχι μόνο σε παραπάνω ώρες αλλά και σε λιγότερες από το νόμιμο ωράριο». Καταληκτικά ο Κώστας Τσουκαλάς σχολιάζει ότι «για τον κυβερνητικό εκπρόσωπο και την κυβέρνηση δεν υπάρχει όριο στο ψέμα».

Τσουκαλάς: Η απόκτηση αξιοπρεπούς κατοικίας έχει γίνει όνειρο θερινής νυκτός

«Η απόκτηση αξιοπρεπούς και προσιτής κατοικίας έχει γίνει όνειρο θερινής νυκτός για την πλειοψηφία των Ελληνίδων και των Ελλήνων», τονίζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής σε άλλη δήλωσή του. Ρωτά ως πότε ο πρωθυπουργός «θα αρνείται την πραγματικότητα» και σημειώνει ότι το ΠΑΣΟΚ έχει εθνικό σχέδιο ανάταξης της στρατηγικής κρίσης.

Στη δήλωση του ο κ. Τσουκαλάς αναφέρει ότι «τον Φεβρουάριο του 2024, ο Νίκος Ανδρουλάκης στη διάρκεια επίκαιρης ερώτησης του στον πρωθυπουργό ανέφερε ότι “η χρυσή βίζα από φάρμακο, έγινε φαρμάκι” σχολιάζοντας το οξύ στεγαστικό πρόβλημα». Σημειώνει ότι «δύο χρόνια μετά, η κυβέρνηση παραμένει θεατής μπροστά σε ένα τεράστιο κοινωνικό ζήτημα που συνδέεται με ένα κεντρικό εθνικό ζήτημα, το δημογραφικό. Λαμβάνει ημίμετρα για τα μάτια του κόσμου, αρνείται συστηματικά να αναγνωρίσει την αποτυχία του και επιτίθεται με τοξικότητα σε όσους επισημαίνουν το πρόβλημα γιατί αποκαλύπτουν την ένδεια αποτελεσματικών κυβερνητικών πολιτικών». Προσθέτει ότι «χθες η εφημερίδα “Καθημερινή” είχε εκτενές ρεπορτάζ με τίτλο: “Χρυσή Βίζα, το φάρμακο που έγινε δηλητήριο”» και σχολιάζει: «Θα μαλώσει και την “Καθημερινή” ο πρωθυπουργός; Νομίζει πως με την ‘πλύση εγκεφάλου’ που επιχειρούν οι προπαγανδιστικοί μηχανισμοί της κυβέρνησης, οι πολίτες θα ξεχάσουν την καθημερινή βιωμένη εμπειρία της αδυναμίας εξεύρεσης στέγης;».

Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ότι «η απόκτηση αξιοπρεπούς και προσιτής κατοικίας έχει γίνει όνειρο θερινής νυκτός για την πλειοψηφία των Ελληνίδων και των Ελλήνων» και ρωτά: «Ως πότε θα αρνείται την πραγματικότητα; Ως πότε θα αρνείται τα παραδείγματα ευρωπαϊκών χωρών όπως η Ισπανία και η Πορτογαλία που επίσης χρησιμοποίησαν την Golden Visa την περίοδο της οικονομικής κρίσης αλλά έλαβαν γρήγορα μέτρα περιορισμού του ανταγωνισμού που εισήγαγαν οι ξένοι αγοραστές στις εθνικές αγορές κατοικίας;». Αναφέρει ότι «η Ισπανία κατήργησε πλήρως το σχετικό πρόγραμμα τον περασμένο Απρίλιο και χώρες όπως η Πορτογαλία και η Ολλανδία, το συνεχίζουν αλλά χωρίς την επιλογή αγοράς ενός ακινήτου».

Υπογραμμίζει ότι «απαιτείται εδώ και τώρα εθνικό σχέδιο ανάταξης της στεγαστικής κρίσης με αιχμή:

-Δημιουργία δεξαμενής κοινωνικών κατοικιών από δημόσιο και ΟΤΑ με στόχο να πέσουν στην αγορά 40.000 ανακαινισμένα σπίτια με χαμηλά ενοίκια εντός 5ετίας.

-Κίνητρα και φοροελαφρύνσεις σε ιδιώτες για ένταξη κλειστών σπιτιών στη δεξαμενή.

-Κατάργηση της golden visa σε μικρά νησιά, αστικά κέντρα και Θράκη. Τροποποίηση της επενδυτικής (angel visa) προκειμένου να αφορά επενδύσεις στην περιφέρεια στον πρωτογενή, δευτερογενή τομέα και τις start-up.

-Μέτρα περιορισμού των βραχυχρόνιων ενοικιάσεων, ώστε να μη μετατρέπονται ολόκληρες περιοχές σε κατοικίες Airbnb».