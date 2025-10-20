Ρόδος: Έρευνα στο Κτηματολόγιο – Έσκισαν σελίδες από τόμους για ακίνητα του Δημοσίου

Σημαντικά κτηματολογικά έγγραφα στις περιοχές Αφάντου και Κρεμαστής στη Ρόδο έχουν εξαφανιστεί, ενώ αίσθηση προκαλούν οι καταγγελίες για κυκλώματα χρησικτησιών, καθώς υπόθεση που αφορά σε πλαστογραφημένα πιστοποιητικά. Σύμφωνα με την «Δημοκρατική της Ρόδου», βρίσκεται σε εξέλιξη μυστική εσωτερική έρευνα για το θέμα, την ώρα που η υπηρεσία έχει περάσει στον έλεγχο του Ελληνικού Κτηματολογίου και του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με στόχο την πλήρη ψηφιοποίηση του.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας, πριν από λίγες μέρες σήμανε συναγερμός στους κόλπους του Δικηγορικού Συλλόγου. Κατά τον έλεγχο κτηματολογικού τόμου διαπιστώθηκε ότι έλειπε σελίδα με εγγραφές ιδιοκτησιών και μεταβολών ακινήτων του Δημοσίου. Πρόκειται για τον τόμο 26 γαιών Αφάντου, με τις πληροφορίες να αναφέρουν πως η σελίδα κόπηκε με ξυράφι. Η εσωτερική έρευνα που ακολούθησε, οδήγησε στην ανεύρεση ακόμη πέντε σκισμένων σελίδων από τόμους που αφορούν δημόσια ακίνητα σε Αφάντου και Κρεμαστή.

Το πλέον ανησυχητικό στοιχείο είναι πως οι συγκεκριμένοι τόμοι δεν είχαν ακόμη σκαναριστεί. Η ανασύστασή τους είναι εξαιρετικά δύσκολη έως αδύνατη, γεγονός που μπορεί να αφήσει κενά στο ιστορικό των δικαιωμάτων.

Τα κίνητρα

Στις συζητήσεις μεταξύ των νομικών του νησιού κυκλοφορεί το σενάριο ότι το σκίσιμο ενδεχομένως να αποσκοπεί στο να μην μπορεί να εκδοθεί εγκαίρως πιστοποιητικό ιδιοκτησίας για περιπτώσεις εξαγοράς καταπατημένων ακινήτων. Χωρίς το κρίσιμο έγγραφο, ο έλεγχος δυσχεραίνεται και η ανάρτηση δικαιολογητικών στην σχετική πλατφόρμα μπορεί να καθυστερήσει ή να αλλοιωθεί υπέρ εκείνου που διεκδικεί. Πρόκειται για υπόθεση που μπορεί να έχει απρόβλεπτες συνέπειες, αφού η εξαφάνιση εγγραφών μπορεί να διαστρέψει το ιδιοκτησιακό αποτύπωμα σε νευραλγικές ζώνες δημόσιας γης.

Η υπόθεση έγινε γνωστή μέσω ανάρτησης γνωστού διαιτολόγου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο οποίος έκανε λόγο για σκισμένες σελίδες μέσα στο 2025 και για έναν στενό κύκλο πιθανών υπόπτων που είχαν φυσική πρόσβαση στους τόμους, όπως μηχανικοί, δικηγόροι και τοπογράφοι.

Προ των πυλών εισαγγελέας και επιθεωρητές

Σύμφωνα με την Δημοκρατική, για την υπόθεση αναμένεται παρέμβαση της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών Ρόδου, ενώ θεωρείται πολύ πιθανό να δοθεί εντολή από Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης για έλεγχο από επιθεωρητές της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας

Η εκκρεμής δίκη

Το νέο περιστατικό προστίθεται σε μια περίοδο που το Κτηματολόγιο Ρόδου δοκιμάζεται από αποκαλύψεις και καταγγελίες. Στο δικαστικό μέτωπο αναμένεται στις 18 Νοεμβρίου 2025 η εκδίκαση υπόθεσης που αφορά πλαστογραφία με κατάρτιση πλαστών εγγράφων κατ’ εξακολούθηση από υπάλληλο του Κτηματολογίου. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, στο πλαίσιο τριών αιτήσεων ενοποίησης μερίδων από μεγάλη ξενοδοχειακή εταιρεία κατατέθηκαν έγχρωμα αντίγραφα μερίδων, τα οποία έφεραν υπογραφές και σφραγίδες χωρίς να έχουν ελεγχθεί από τους αρμόδιους.

Οι πράξεις δεν είχαν διαταχθεί από τον Κτηματολογικό Δικαστή και δεν είχαν καταχωριστεί στα βιβλία. Εντοπίστηκαν επίσης ασυμφωνίες σχετικά με την καταβολή παγίων δικαιωμάτων για δώδεκα πιστοποιητικά ιδιοκτησίας και αναφορές σε άλλα δεκαέξι ακίνητα που δεν είχαν χρεωθεί. Ο υπάλληλος υποστήριξε πως ενήργησε για να μη τεθεί σε κίνδυνο η επένδυση και ότι δεν υπήρξαν ακαταχώρητες πράξεις ή ζημία για το Δημόσιο. Παρά ταύτα φέρεται να εξέδωσε και πιστοποιητικό με απομίμηση υπογραφής του διευθυντή για ακίνητο σε Κοσκινού. Η πειθαρχική διαδικασία οδήγησε σε ποινή οριστικής παύσης από τα καθήκοντά του και ο υπάλληλος έχει παραπεμφθεί σε δίκη ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Ρόδου.

Τι λέει πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου

Ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου, Βασίλης Περίδης, μιλώντας σήμερα στην ΕΡΤ Ν. Αιγαίου επιβεβαίωσε τις πληροφορίες, δηλώνοντας ότι «υπάρχουν περίπου 6 σκισμένες σελίδες σε κάποιους κτηματολογικούς τόμους», τονίζοντας πως «πρόκειται για απαράδεκτη πράξη που πρέπει να διερευνηθεί πλήρως». «Πρόσβαση στα αρχεία έχουν δικηγόροι, δικαστικοί υπάλληλοι, μηχανικοί, συμβολαιογράφοι και οι υπάλληλοι της υπηρεσίας .Υπάρχει εποπτεία ,αλλά ο όγκος των φακέλων είναι τεράστιος και φαίνεται ότι κάποιος ενήργησε αιφνιδιαστικά», δήλωσε ο. κ. Περίδης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, δεν αποκλείεται η αλλοίωση των εγγράφων να έγινε με σκοπό την καθυστέρηση διαδικασιών που αφορούν συγκεκριμένα ακίνητα, πιθανόν και περιπτώσεις πλειστηριασμών. Για το ζήτημα αυτό, ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας, κ. Μάνος Κονσόλας, κατέθεσε κοινοβουλευτική αναφορά, ζητώντας από το Υπουργείο Ψηφιακής διακυβέρνησης να διεξάγει άμεσα έρευνα σχετικά με την αφαίρεση σελίδων από κτηματολογικούς τόμους.