Κίνηση: Χάος στους δρόμους λόγω της βροχής – Απροσπέλαστος ο Κηφισός, καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών στην Αττική Οδό

Κυκλοφοριακό χάος επικρατεί από νωρίς το πρωί της Τρίτης (21/10) στους δρόμους της Αττικής, λόγω της έντονης βροχόπτωσης. Η κίνηση είναι πολύ αυξημένη σε όλους τους κεντρικούς οδικούς άξονες, ενώ μεγάλες καθυστερήσεις καταγράφονται και στην Αττική Οδό.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Τροχαία αυξημένη είναι η κίνηση και στα δύο ρεύματα της Αθηνών-Λαμίας, (Αθηνών έως κόμβος Καλυφτάκη -έξοδος και κόμβος Καλυφτάκη έως Αθηνών-είσοδος), στην Αθηνών-Κορίνθου/Λ. Αθηνών (έξοδος) από το Δαφνί έως τα διυλιστήρια, στην άνοδο και την κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού, στην Πέτρου Ράλλη και στη λεωφόρο Σχιστού. Επίσης, μποτιλιάρισμα υπάρχει στην Κατεχάκη (και στα δύο ρεύματα), στην κάθοδο της Κηφισίας, της Βασ. Σοφίας, στη Βασ. Κωνσταντίνου, στην άνοδο της Συγγρού, στη λεωφόρο Βουλιαγμένης και στην Ποσειδώνος (Αλίμου έως Καραϊσκάκη -ρεύμα προς Πειραιά).

Με δυσκολία διεξάγεται η κυκλοφορία και στο κέντρο της Αθήνας, με χαμηλές ταχύτητες να παρατηρούνται κυρίως σε Αμαλίας και Φιλελλήνων, ενώ προβλήματα καταγράφονται και στο λιμάνι του Πειραιά.

Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό

Υπομονή χρειάζεται και στην Αττική Οδό. Καθυστερήσεις άνω των 45 λεπτών καταγράφονται στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, από Φυλής έως Κηφισίας, ενώ στο ρεύμα προς Ελευσίνα, υπάρχουν καθυστερήσεις άνω των 30′ από Ανθούσα έως Κηφισίας, και άνω των 30′ από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας.

Δείτε LIVE πού έχει κίνηση

 

