Στον αέρα η συμμετοχή του Ιράν στο Μουντιάλ στις ΗΠΑ λιγότερο από έναν μήνα πριν από την έναρξη – «Δεν έχει εκδοθεί καμία βίζα»

Κατερίνα Χαμαλέλη

Διεθνή Νέα

Φωτογραφία: Reuters
Φωτογραφία: Reuters
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Ανησυχία επικρατεί στην ποδοσφαιρική ομοσπονδία του Ιράν, καθώς λιγότερο από έναν μήνα πριν από την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026 δεν έχουν ακόμη εκδοθεί βίζες για τα μέλη της Εθνικής ομάδα της χώρας.

Ο πρόεδρος της ιρανικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, Μεχντί Τατζ, δήλωσε σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο IRNA ότι η Τεχεράνη αναμένει απαντήσεις από τη FIFA σχετικά με το ζήτημα.

«Δεν έχει εκδοθεί καμία βίζα»

«Αύριο ή μεθαύριο θα έχουμε καθοριστική συνάντηση με τη FIFA. Πρέπει να μας δώσουν εγγυήσεις, επειδή το θέμα των θεωρήσεων εισόδου δεν έχει ακόμη επιλυθεί», δήλωσε ο Τατζ.

Όπως πρόσθεσε, η ιρανική πλευρά δεν έχει λάβει μέχρι στιγμής καμία επίσημη ενημέρωση για το ποιοι παίκτες έχουν εγκριθεί για βίζα.

«Δεν έχουμε λάβει καμία ενημέρωση από την άλλη πλευρά σχετικά με το ποιοι έχουν λάβει βίζα. Δεν έχει εκδοθεί καμία βίζα ακόμη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι παίκτες επρόκειτο να ταξιδέψουν στην Άγκυρα

Οι ποδοσφαιριστές της εθνικής ομάδας αναμενόταν να ταξιδέψουν στην Άγκυρα για τη διαδικασία λήψης δακτυλικών αποτυπωμάτων, η οποία αποτελεί μέρος της διαδικασίας έκδοσης βίζας για τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον Τατζ, γίνονται προσπάθειες ώστε η διαδικασία να πραγματοποιηθεί στην Αττάλεια, προκειμένου να αποφευχθεί η μετακίνηση στην τουρκική πρωτεύουσα.

Το πολεμικό υπόβαθρο και οι σχέσεις Τεχεράνης – Ουάσινγκτον

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, οδηγώντας σε πολεμική σύγκρουση που επεκτάθηκε σε ολόκληρο τον Περσικό Κόλπο, αν και από τις 8 Απριλίου βρίσκεται σε ισχύ εύθραυστη εκεχειρία.

Η Τεχεράνη και η Ουάσινγκτον δεν διατηρούν διπλωματικές σχέσεις από το 1980, μετά την κρίση των ομήρων στην αμερικανική πρεσβεία και την Ισλαμική Επανάσταση που ανέτρεψε τον φιλοαμερικανό Σάχη του Ιράν.

Η εθνική Ιράν και το πρόγραμμα του Μουντιάλ

Το Ιράν πραγματοποίησε την Τετάρτη τελετή αποχαιρετισμού για την εθνική ομάδα ενόψει της αναχώρησής της για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, το οποίο συνδιοργανώνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Μεξικό και ο Καναδάς.

Η εθνική ομάδα του Ιράν, γνωστή και ως «Τιμ Μελί», θα έχει ως βάση της την πόλη Τούσον της Αριζόνα κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης.

Οι Ιρανοί θα ξεκινήσουν τις υποχρεώσεις τους απέναντι στη Νέα Ζηλανδία στο Λος Άντζελες στις 15 Ιουνίου και στη συνέχεια θα αντιμετωπίσουν το Βέλγιο και την Αίγυπτο στον 7ο όμιλο.

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Προειδοποίηση ΕΟΦ για σοβαρή ηπατική βλάβη από αντιεπιληπτικό φάρμακο

Bullying: Η Νο1 συνήθεια των γονιών που μπορεί να κάνει τα παιδιά νταήδες

Υπουργείο Ανάπτυξης: «Πράσινο φως» στην «εμβληματική επένδυση» παραγωγής γαλλίου

ΔΕΗ: Εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζεις την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να κάνεις το 3 στα 3;

Instagram «Instants»: Η νέα λειτουργία για αυθεντικές και εφήμερες στιγμές
περισσότερα
20:36 , Πέμπτη 14 Μαΐου 2026

Βρετανία: «Ο Στάρμερ είναι αποφασισμένος να παραμείνει στη θέση του» δηλώνει υπουργός του

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ είναι αποφασισμένος να παραμείνει στη θέση του παρά την πο...
19:54 , Πέμπτη 14 Μαΐου 2026

Τουρκία: «Το νομοσχέδιο για τη Γαλάζια Πατρίδα θα καθορίσει τις αρμοδιότητές μας στη θαλάσσια δικαιοδοσία» λέει το υπουργείο Άμυνας

Συνεχίζονται οι προκλήσεις της Τουρκίας σχετικά με το νομοσχέδιο για τη Γαλάζια Πατρίδα. Πριν ...
18:38 , Πέμπτη 14 Μαΐου 2026

Τραμπ: «Η Κίνα δεσμεύτηκε να μην δώσει όπλα στο Ιράν – Ο Σι θέλει να βοηθήσει στο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ»

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε στο Fox News. ότι ο Κινέζος ηγέτης Σι Τζινπίνγκ προ...
18:25 , Πέμπτη 14 Μαΐου 2026

Τραμπ: Γεμάτη ιστορικές αναφορές για τις σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας η πρόποσή του στο δείπνο με τον Σι – Γιατί μπορεί να ενοχλήσουν το Πεκίνο

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε κατά τη διάρκεια της πρόποσής του σε επίσημο δείπνο ότι οι Ηνωμένες Πο...
MUST READ

Δολοφονία στην Κρήτη: «Αν είχα 1.000 σφαίρες, θα του τις “έριχνα”» είπε ο 54χρονος δράστης – Η χάρη που ζήτησε από τους αστυνομικούς

LIVE – 70η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

«Χαμόγελο του Παιδιού» στο enikos.gr για τον πατέρα που βιντεοσκόπησε στο TikTok τον γιο του να πυροβολεί: 60% αύξηση των αναφορών παραβατικότητας ανηλίκων μέσω social media