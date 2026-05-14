Στον αέρα η συμμετοχή του Ιράν στο Μουντιάλ στις ΗΠΑ λιγότερο από έναν μήνα πριν από την έναρξη – «Δεν έχει εκδοθεί καμία βίζα»

Ανησυχία επικρατεί στην ποδοσφαιρική ομοσπονδία του Ιράν, καθώς λιγότερο από έναν μήνα πριν από την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026 δεν έχουν ακόμη εκδοθεί βίζες για τα μέλη της Εθνικής ομάδα της χώρας.

Ο πρόεδρος της ιρανικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, Μεχντί Τατζ, δήλωσε σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο IRNA ότι η Τεχεράνη αναμένει απαντήσεις από τη FIFA σχετικά με το ζήτημα.

«Δεν έχει εκδοθεί καμία βίζα»

«Αύριο ή μεθαύριο θα έχουμε καθοριστική συνάντηση με τη FIFA. Πρέπει να μας δώσουν εγγυήσεις, επειδή το θέμα των θεωρήσεων εισόδου δεν έχει ακόμη επιλυθεί», δήλωσε ο Τατζ.

Όπως πρόσθεσε, η ιρανική πλευρά δεν έχει λάβει μέχρι στιγμής καμία επίσημη ενημέρωση για το ποιοι παίκτες έχουν εγκριθεί για βίζα.

«Δεν έχουμε λάβει καμία ενημέρωση από την άλλη πλευρά σχετικά με το ποιοι έχουν λάβει βίζα. Δεν έχει εκδοθεί καμία βίζα ακόμη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι παίκτες επρόκειτο να ταξιδέψουν στην Άγκυρα

Οι ποδοσφαιριστές της εθνικής ομάδας αναμενόταν να ταξιδέψουν στην Άγκυρα για τη διαδικασία λήψης δακτυλικών αποτυπωμάτων, η οποία αποτελεί μέρος της διαδικασίας έκδοσης βίζας για τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον Τατζ, γίνονται προσπάθειες ώστε η διαδικασία να πραγματοποιηθεί στην Αττάλεια, προκειμένου να αποφευχθεί η μετακίνηση στην τουρκική πρωτεύουσα.

Το πολεμικό υπόβαθρο και οι σχέσεις Τεχεράνης – Ουάσινγκτον

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, οδηγώντας σε πολεμική σύγκρουση που επεκτάθηκε σε ολόκληρο τον Περσικό Κόλπο, αν και από τις 8 Απριλίου βρίσκεται σε ισχύ εύθραυστη εκεχειρία.

Η Τεχεράνη και η Ουάσινγκτον δεν διατηρούν διπλωματικές σχέσεις από το 1980, μετά την κρίση των ομήρων στην αμερικανική πρεσβεία και την Ισλαμική Επανάσταση που ανέτρεψε τον φιλοαμερικανό Σάχη του Ιράν.

Η εθνική Ιράν και το πρόγραμμα του Μουντιάλ

Το Ιράν πραγματοποίησε την Τετάρτη τελετή αποχαιρετισμού για την εθνική ομάδα ενόψει της αναχώρησής της για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, το οποίο συνδιοργανώνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Μεξικό και ο Καναδάς.

Η εθνική ομάδα του Ιράν, γνωστή και ως «Τιμ Μελί», θα έχει ως βάση της την πόλη Τούσον της Αριζόνα κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης.

Οι Ιρανοί θα ξεκινήσουν τις υποχρεώσεις τους απέναντι στη Νέα Ζηλανδία στο Λος Άντζελες στις 15 Ιουνίου και στη συνέχεια θα αντιμετωπίσουν το Βέλγιο και την Αίγυπτο στον 7ο όμιλο.