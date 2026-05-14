Παναθηναϊκός: Τι ισχύει με τα εισιτήρια που έχουν προμηθευτεί οι «πράσινοι» οπαδοί και έως πότε μπορούν να τα μεταβιβάσουν

Ο αποκλεισμός του Παναθηναϊκού από το Final Four της Euroleague έχει φέρει στο προσκήνιο το ζήτημα των εισιτηρίων που έχουν στην κατοχή τους οι φίλοι των «πρασίνων».

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, περίπου 5.000 εισιτήρια βρίσκονται στα χέρια φιλάθλων του Παναθηναϊκού. Οι φίλοι της ομάδας είχαν προμηθευτεί τα εισιτήρια, καθώς περίμεναν ότι η ομάδα τους θα έδινε το «παρών» στο τελικό τουρνουά της Euroleague.

Το βασικό ερώτημα αφορά πλέον τη στάση που θα κρατήσουν οι κάτοχοι των εισιτηρίων. Ορισμένοι ενδέχεται να ταξιδέψουν και να παρακολουθήσουν από κοντά το Final Four, ενώ άλλοι μπορεί να επιλέξουν τη μεταβίβαση ή τη μεταπώληση των εισιτηρίων τους μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Η ζήτηση παραμένει αυξημένη, κυρίως από τους φίλους του Ολυμπιακού, οι οποίοι αναμένεται να έχουν ισχυρή παρουσία στις εξέδρες. Οι φίλοι των «ερυθρόλευκων» έχουν επίσης προμηθευτεί, σύμφωνα με τις ίδιες εκτιμήσεις, αντίστοιχο αριθμό εισιτηρίων.

Η προθεσμία για την αλλαγή κατόχου των εισιτηρίων λήγει στις 17 Μαΐου. Μετά τη συγκεκριμένη ημερομηνία, δεν θα γίνει δεκτή καμία αλλαγή. Αυτό σημαίνει ότι οι κάτοχοι θα πρέπει είτε να βρεθούν οι ίδιοι στο Telekom Center Athens είτε να έχουν ολοκληρώσει εγκαίρως τη διαδικασία μεταβίβασης ή μεταπώλησης.