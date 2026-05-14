Παναθηναϊκός: Τι ισχύει με τα εισιτήρια που έχουν προμηθευτεί οι «πράσινοι» οπαδοί και έως πότε μπορούν να τα μεταβιβάσουν

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Αθλητισμός

Παναθηναϊκός - Βαλένθια
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Ο αποκλεισμός του Παναθηναϊκού από το Final Four της Euroleague έχει φέρει στο προσκήνιο το ζήτημα των εισιτηρίων που έχουν στην κατοχή τους οι φίλοι των «πρασίνων».

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, περίπου 5.000 εισιτήρια βρίσκονται στα χέρια φιλάθλων του Παναθηναϊκού. Οι φίλοι της ομάδας είχαν προμηθευτεί τα εισιτήρια, καθώς περίμεναν ότι η ομάδα τους θα έδινε το «παρών» στο τελικό τουρνουά της Euroleague.

Το βασικό ερώτημα αφορά πλέον τη στάση που θα κρατήσουν οι κάτοχοι των εισιτηρίων. Ορισμένοι ενδέχεται να ταξιδέψουν και να παρακολουθήσουν από κοντά το Final Four, ενώ άλλοι μπορεί να επιλέξουν τη μεταβίβαση ή τη μεταπώληση των εισιτηρίων τους μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Η ζήτηση παραμένει αυξημένη, κυρίως από τους φίλους του Ολυμπιακού, οι οποίοι αναμένεται να έχουν ισχυρή παρουσία στις εξέδρες. Οι φίλοι των «ερυθρόλευκων» έχουν επίσης προμηθευτεί, σύμφωνα με τις ίδιες εκτιμήσεις, αντίστοιχο αριθμό εισιτηρίων.

Η προθεσμία για την αλλαγή κατόχου των εισιτηρίων λήγει στις 17 Μαΐου. Μετά τη συγκεκριμένη ημερομηνία, δεν θα γίνει δεκτή καμία αλλαγή. Αυτό σημαίνει ότι οι κάτοχοι θα πρέπει είτε να βρεθούν οι ίδιοι στο Telekom Center Athens είτε να έχουν ολοκληρώσει εγκαίρως τη διαδικασία μεταβίβασης ή μεταπώλησης.

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Προειδοποίηση ΕΟΦ για σοβαρή ηπατική βλάβη από αντιεπιληπτικό φάρμακο

Bullying: Η Νο1 συνήθεια των γονιών που μπορεί να κάνει τα παιδιά νταήδες

Υπουργείο Ανάπτυξης: «Πράσινο φως» στην «εμβληματική επένδυση» παραγωγής γαλλίου

ΔΕΗ: Εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζεις την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να κάνεις το 3 στα 3;

Instagram «Instants»: Η νέα λειτουργία για αυθεντικές και εφήμερες στιγμές
περισσότερα
17:48 , Πέμπτη 14 Μαΐου 2026

Μπαρτζώκας για τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού: «Δεν μας ενδιαφέρει, εμείς ούτως ή άλλως με τη Φενέρμπαχτσε θα παίζαμε»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε στη Media Day του Ολυμπιακού και αναφέρθηκε στο Final Four της Αθή...
01:10 , Πέμπτη 14 Μαΐου 2026

«Σπόντες» για τη διαιτησία από Άταμαν: «Σούταραν 29 βολές και εμείς μόλις οκτώ» – Αποχώρησε σε ερώτηση αν θα μείνει στον πάγκο

Παράπονα για τη διαιτησία του αγώνα του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια, εξέφρασε ο προπονητής των...
00:25 , Πέμπτη 14 Μαΐου 2026

Euroleague: Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε και Βαλένθια-Ρεάλ Μαδρίτης τα ζευγάρια των ημιτελικών του Final Four της Αθήνας – Η ημέρα και οι ώρες των αγώνων

Η Βαλένθια νίκησε τον Παναθηναϊκό με 81-64 στο 5ο παιχνίδι των πλέι οφ της Euroleague και εξασ...
23:58 , Τετάρτη 13 Μαΐου 2026

Βαλένθια – Παναθηναϊκός 81-64: «Πράσινο» χαρακίρι στην Ισπανία και… εκτός από το Final Four της Αθήνας

Ο Παναθηναϊκός AKTOR ολοκλήρωσε την ευρωπαϊκή του πορεία στην Ισπανία, καθώς ηττήθηκε από τη Β...
MUST READ

Δολοφονία στην Κρήτη: «Αν είχα 1.000 σφαίρες, θα του τις “έριχνα”» είπε ο 54χρονος δράστης – Η χάρη που ζήτησε από τους αστυνομικούς

LIVE – 70η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

«Χαμόγελο του Παιδιού» στο enikos.gr για τον πατέρα που βιντεοσκόπησε στο TikTok τον γιο του να πυροβολεί: 60% αύξηση των αναφορών παραβατικότητας ανηλίκων μέσω social media