Βαρσοβία: Αναγνωρίστηκε για πρώτη φορά γάμος ομόφυλου ζευγαριού – Η συγγνώμη του Τουσκ

Η Βαρσοβία προχώρησε για πρώτη φορά στην επίσημη καταγραφή γάμου ομόφυλου ζευγαριού, εφαρμόζοντας δικαστικές αποφάσεις που υποχρεώνουν την Πολωνία να αναγνωρίζει γάμους μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου που έχουν τελεστεί σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Την ανακοίνωση έκανε ο δήμαρχος της Βαρσοβίας, Ράφαου Τρασκόφσκι, ο οποίος δήλωσε ότι το δημαρχείο εξέδωσε την πρώτη επίσημη μεταγραφή ληξιαρχικής πράξης γάμου για ομόφυλο ζευγάρι, σύμφωνα με το Euronews.

Η απόφαση του ευρωπαϊκού δικαστηρίου

Τον Νοέμβριο, το ανώτατο δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είχε αποφανθεί ότι η Πολωνία οφείλει να καταγράφει γάμους ομόφυλων ζευγαριών που έχουν συναφθεί σε άλλα κράτη μέλη, ακόμη κι αν η πολωνική νομοθεσία δεν επιτρέπει ακόμη τους γάμους μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου.

Τον Μάρτιο, το Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο της Πολωνίας επικαλέστηκε αυτή την ευρωπαϊκή απόφαση και διέταξε τις Αρχές να αναγνωρίσουν τον γάμο δύο Πολωνών ανδρών που είχε τελεστεί στη Γερμανία.

«Σήμερα το πρωί εκδώσαμε την πρώτη μεταγραφή πιστοποιητικού γάμου για ομόφυλο ζευγάρι, σύμφωνα με τις δικαστικές αποφάσεις», δήλωσε ο Τρασκόφσκι.

Η υπόσχεση του δημάρχου της Βαρσοβίας

Ο δήμαρχος της πολωνικής πρωτεύουσας υποσχέθηκε επίσης ότι η Βαρσοβία θα προχωρά ενεργά στην αναγνώριση και άλλων γάμων ομόφυλων ζευγαριών που έχουν καταγραφεί σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακόμη και χωρίς νέα δικαστική εντολή.

Η παρέμβαση του Ντόναλντ Τουσκ

Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ, δήλωσε την Τρίτη ότι η κυβέρνησή του θα προσπαθήσει να εφαρμόσει τις δικαστικές αποφάσεις το συντομότερο δυνατό.

Απευθυνόμενος στα ομόφυλα ζευγάρια, ζήτησε συγγνώμη «από όλους όσοι επί πολλά χρόνια ένιωθαν απορριφθέντες και ταπεινωμένοι».

Παράλληλα, κάλεσε τους Πολωνούς αξιωματούχους, ανεξάρτητα από τις προσωπικές τους απόψεις, «να σέβονται την αξιοπρέπεια κάθε ανθρώπου και να θυμούνται ότι αυτοί οι άνθρωποι ζουν γύρω μας, ανάμεσά μας και δίπλα μας και αξίζουν τα ίδια αισθήματα σεβασμού, αξιοπρέπειας και αγάπης όπως κάθε άλλος άνθρωπος».

Οι αντιδράσεις των συντηρητικών και το πολιτικό αδιέξοδο

Τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα διεκδικούν εδώ και δεκαετίες ίσα δικαιώματα στην Πολωνία, όπου τόσο ο γάμος μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου όσο και τα σύμφωνα συμβίωσης παραμένουν παράνομα.

Ωστόσο, οι τελευταίες δικαστικές αποφάσεις δεν σημαίνουν ότι η Πολωνία υποχρεώνεται να νομιμοποιήσει τον γάμο ομόφυλων ζευγαριών.

Η κυβέρνηση Τουσκ είχε αναλάβει την εξουσία με δέσμευση να νομιμοποιήσει τα σύμφωνα συμβίωσης για ομόφυλα ζευγάρια, όμως οι αντιδράσεις συντηρητικών βουλευτών εντός του κυβερνητικού συνασπισμού, αλλά και η αντίθεση του προέδρου Κάρολ Ναβρότσκι, έχουν μπλοκάρει μέχρι στιγμής κάθε σχετική πρωτοβουλία.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση της Ipsos+ την περασμένη χρονιά, το 67% των Πολωνών στηρίζει είτε τον γάμο ομόφυλων ζευγαριών είτε κάποια μορφή νομικής αναγνώρισης των σχέσεών τους.