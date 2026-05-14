Γιόζεφ Βάντσικ: «Άμα χάναμε από τον Ολυμπιακό, δύσκολα έβγαινα τις πρώτες μέρες, τώρα χάνουν και το βράδυ τους βλέπεις στα μπουζούκια»

Ο Γιόζεφ Βάντσικ μίλησε στο Action24 για τη ζωή του, την καριέρα του στον Παναθηναϊκό και τις διαφορές που βλέπει στο σημερινό ποδόσφαιρο σε σχέση με την εποχή που αγωνιζόταν.

Ο παλαίμαχος τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά», την οποία παρουσιάζει η Αθηναΐς Νέγκα. Ο 62χρονος Πολωνός, ο οποίος εργάζεται σήμερα ως προπονητής τερματοφυλάκων στη Μαρκό, αναφέρθηκε σε στιγμές από την πορεία του, στα εννέα χρόνια που πέρασε στο «τριφύλλι» και στις αλλαγές που έχουν σημειωθεί στη νοοτροπία των ποδοσφαιριστών.

Ο Γιόζεφ Βάντσικ μίλησε αρχικά για μία δύσκολη περίοδο στον Παναθηναϊκό, μετά από δύο παιχνίδια απέναντι σε ΠΑΟΚ και Άρη. «Σε δύο παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ και τον Άρη δεν ήμουν κακός, αλλά έφαγα τρία γκολ, δεν πρόλαβα να κλείσω τα πόδια. Μετά με φώναξαν στο γραφείο και μου είπαν: “Έχεις πρόβλημα, δεν θέλεις να παίξεις;”. Τους είπα πως θέλω να παίζω. Είπαν λοιπόν για μένα πως είμαι από τους καλύτερους τερματοφύλακες στην Ευρώπη, μετά μου έφτιαξε η ψυχολογία και είχα δέκα παιχνίδια στο πρωτάθλημα και τέσσερα στο κύπελλο χωρίς να φάω γκολ».

Ο παλαίμαχος τερματοφύλακας αναφέρθηκε και στο πέναλτι που απέκρουσε απέναντι στον Ολυμπιακό, συνδέοντας τη φάση με ένα όνειρο που είχε δει λίγο καιρό πριν από το παιχνίδι. «Μία μέρα ξύπνησα στο σπίτι μου στα Βριλήσσια και είχα δει ένα όνειρο, ότι έπιασα πέναλτι στην αριστερή γωνία, στο τελευταίο λεπτό με τον Ολυμπιακό. Και σε δύο εβδομάδες παίζω μες στο Καραϊσκάκη και πιάνω πέναλτι στο τελευταίο λεπτό. Και λέω τώρα, ήταν από το όνειρο; Και έπεσα από την αριστερή. Περιμένω το όνειρο, μήπως κερδίσω 8-10 εκατομμύρια στο Τζόκερ. Ακόμα όμως δεν έχω δει αυτό το όνειρο».

Ο Γιόζεφ Βάντσικ στάθηκε επίσης στις διαφορές που εντοπίζει ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές της δικής του εποχής και στους σημερινούς. Ο ίδιος τόνισε ότι το περιβάλλον γύρω από τους παίκτες έχει αλλάξει σημαντικά. «Έχουν αλλάξει οι ποδοσφαιριστές σήμερα με τους manager, με ανθρώπους που φροντίζουν για το image τους και τέτοια… Ό,τι θέλουν να πουλήσουν, πουλάνε. Παλιά ήταν πιο ζεστή η ατμόσφαιρα. Δηλαδή, άμα χάναμε παιχνίδι από τον Ολυμπιακό, δύσκολο να έβγαινα την πρώτη ή τη δεύτερη μέρα. Την τρίτη, εντάξει. Τώρα χάνουν και το βράδυ τους βλέπεις στα μπουζούκια».

Στη συνέχεια, ο παλαίμαχος τερματοφύλακας θυμήθηκε την αρχή της ποδοσφαιρικής του διαδρομής στην Πολωνία και την αντίδραση της μητέρας του όταν πήγε στο σπίτι τα πρώτα χρήματα που πήρε από την ομάδα του. «Έπαιζα στο σχολικό πρωτάθλημα στην Πολωνία και πήγαμε στους τελικούς. Ήρθαν στην προπόνηση, μας έκαναν δοκιμαστικά και λένε καλός είναι, να έρθει άλλη μέρα. Ήρθαν στο χωριό, με πήραν με το αμάξι, με είδαν τη δεύτερη μέρα, πήραν τους προέδρους, συμφώνησαν και μου λένε υπόγραψε. Λόγω κομμουνισμού τότε στην Πολωνία δεν υπήρχαν συμβόλαια, δεν ήταν επαγγελματικά τα πράγματα, ήταν σαν να είχαμε προσληφθεί στο εργοστάσιο. Μόλις πήγα τα πρώτα μου λεφτά στο σπίτι μου και τα έβαλα στο τραπέζι, τα μετράει η μητέρα και μου λέει: παιδάκι μου, που τα έκλεψες, πήγαινε να τα δώσεις πίσω, θα σε πάνε φυλακή». Της είπα ότι είναι από την ομάδα. Ήταν πολλά λεφτά για τα δεδομένα τότε. Ο πατέρας μου δούλευε μήνες για παρόμοια λεφτά».