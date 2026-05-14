Ο πρίγκιπας Χάρι προειδοποιεί για «βαθιά ανησυχητική άνοδο» του αντισημιτισμού στη Βρετανία

Ο πρίγκιπας Χάρι προειδοποίησε για τη «βαθιά ανησυχητική άνοδο του αντισημιτισμού» στη Βρετανία, μετά από σειρά επιθέσεων που στόχευσαν την εβραϊκή κοινότητα της χώρας.

Σε άρθρο γνώμης που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη στο βρετανικό περιοδικό New Statesman, ο Χάρι εξέφρασε την ανησυχία του για αυτό που χαρακτήρισε «ένα διχασμένο βασίλειο» και κάλεσε τους πολίτες να διαχωρίσουν τις διαμαρτυρίες κατά της ισραηλινής κυβέρνησης από τις προκαταλήψεις απέναντι στους Εβραίους.

Οι αναφορές στη Γάζα και στον πόλεμο

Ο ίδιος δεν κατονόμασε ευθέως το Ισραήλ στο κείμενό του. Αντίθετα, έκανε λόγο για κράτη των οποίων οι ενέργειες «εγείρουν σοβαρά ερωτήματα βάσει του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου».

Παράλληλα, σημείωσε ότι οι εικόνες από τη Γάζα, τον Λίβανο και την ευρύτερη περιοχή, με «κατεστραμμένες κοινότητες και ολόκληρες γειτονιές ισοπεδωμένες και μετατραπείσες σε ερείπια», έχουν συγκλονίσει τους πολίτες, αναφέρει το CNN.

Ο πόλεμος του Ισραήλ στη Γάζα ξεκίνησε μετά την πολύνεκρη τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς τον Οκτώβριο του 2023 και προκάλεσε μαζικές διαδηλώσεις σε ολόκληρο τον κόσμο.

Ο Χάρι αναφέρθηκε επίσης στο πόρισμα ανεξάρτητης έρευνας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, η οποία κατέληξε τον περασμένο Σεπτέμβριο ότι το Ισραήλ διέπραξε γενοκτονία εναντίον των Παλαιστινίων στον θύλακα της Γάζας.

«Οι δύο πραγματικότητες συγχέονται επικίνδυνα»

Ο πρίγκιπας Χάρι προειδοποίησε ότι η διαμαρτυρία και οι προκαταλήψεις «συγχέονται επικίνδυνα».

«Όταν η οργή στρέφεται εναντίον κοινοτήτων, είτε εβραϊκών είτε μουσουλμανικών είτε οποιωνδήποτε άλλων, τότε παύει να αποτελεί έκκληση για δικαιοσύνη και μετατρέπεται σε κάτι πολύ πιο διαβρωτικό», έγραψε.

Αναφέρθηκε ακόμη στα πρόσφατα περιστατικά «θανατηφόρας βίας» στο Λονδίνο και στο Μάντσεστερ, παραπέμποντας στην επίθεση που κόστισε τη ζωή σε δύο Εβραίους πιστούς σε συναγωγή του Μάντσεστερ τον Οκτώβριο, αλλά και στον τραυματισμό δύο Εβραίων ανδρών σε επίθεση με μαχαίρι στο βόρειο Λονδίνο τον περασμένο μήνα.

Η αναφορά στο ναζιστικό κοστούμι του 2005

Ο Χάρι δήλωσε επίσης ότι είναι «απόλυτα συνειδητοποιημένος για τα δικά του λάθη», σε μία φράση που θεωρήθηκε έμμεση αναφορά στο περιστατικό του 2005, όταν είχε εμφανιστεί με ναζιστική στολή σε αποκριάτικο πάρτι.

Παρότι η βρετανική βασιλική οικογένεια αποφεύγει παραδοσιακά τις ανοιχτές πολιτικές παρεμβάσεις, ο πρίγκιπας Χάρι και η σύζυγός του, Μέγκαν, δούκισσα του Σάσεξ, έχουν υιοθετήσει πολύ πιο δημόσιο και πολιτικό λόγο μετά την αποχώρησή τους από τα επίσημα βασιλικά καθήκοντα.