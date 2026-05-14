Ο πρίγκιπας Χάρι προειδοποιεί για «βαθιά ανησυχητική άνοδο» του αντισημιτισμού στη Βρετανία

Κατερίνα Χαμαλέλη

Διεθνή Νέα

πρίγκιπας Χάρι
Φωτογραφία: Reuters
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Ο πρίγκιπας Χάρι προειδοποίησε για τη «βαθιά ανησυχητική άνοδο του αντισημιτισμού» στη Βρετανία, μετά από σειρά επιθέσεων που στόχευσαν την εβραϊκή κοινότητα της χώρας.

Σε άρθρο γνώμης που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη στο βρετανικό περιοδικό New Statesman, ο Χάρι εξέφρασε την ανησυχία του για αυτό που χαρακτήρισε «ένα διχασμένο βασίλειο» και κάλεσε τους πολίτες να διαχωρίσουν τις διαμαρτυρίες κατά της ισραηλινής κυβέρνησης από τις προκαταλήψεις απέναντι στους Εβραίους.

Οι αναφορές στη Γάζα και στον πόλεμο

Ο ίδιος δεν κατονόμασε ευθέως το Ισραήλ στο κείμενό του. Αντίθετα, έκανε λόγο για κράτη των οποίων οι ενέργειες «εγείρουν σοβαρά ερωτήματα βάσει του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου».

Παράλληλα, σημείωσε ότι οι εικόνες από τη Γάζα, τον Λίβανο και την ευρύτερη περιοχή, με «κατεστραμμένες κοινότητες και ολόκληρες γειτονιές ισοπεδωμένες και μετατραπείσες σε ερείπια», έχουν συγκλονίσει τους πολίτες, αναφέρει το CNN.

Ο πόλεμος του Ισραήλ στη Γάζα ξεκίνησε μετά την πολύνεκρη τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς τον Οκτώβριο του 2023 και προκάλεσε μαζικές διαδηλώσεις σε ολόκληρο τον κόσμο.

Ο Χάρι αναφέρθηκε επίσης στο πόρισμα ανεξάρτητης έρευνας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, η οποία κατέληξε τον περασμένο Σεπτέμβριο ότι το Ισραήλ διέπραξε γενοκτονία εναντίον των Παλαιστινίων στον θύλακα της Γάζας.

«Οι δύο πραγματικότητες συγχέονται επικίνδυνα»

Ο πρίγκιπας Χάρι προειδοποίησε ότι η διαμαρτυρία και οι προκαταλήψεις «συγχέονται επικίνδυνα».

«Όταν η οργή στρέφεται εναντίον κοινοτήτων, είτε εβραϊκών είτε μουσουλμανικών είτε οποιωνδήποτε άλλων, τότε παύει να αποτελεί έκκληση για δικαιοσύνη και μετατρέπεται σε κάτι πολύ πιο διαβρωτικό», έγραψε.

Αναφέρθηκε ακόμη στα πρόσφατα περιστατικά «θανατηφόρας βίας» στο Λονδίνο και στο Μάντσεστερ, παραπέμποντας στην επίθεση που κόστισε τη ζωή σε δύο Εβραίους πιστούς σε συναγωγή του Μάντσεστερ τον Οκτώβριο, αλλά και στον τραυματισμό δύο Εβραίων ανδρών σε επίθεση με μαχαίρι στο βόρειο Λονδίνο τον περασμένο μήνα.

Η αναφορά στο ναζιστικό κοστούμι του 2005

Ο Χάρι δήλωσε επίσης ότι είναι «απόλυτα συνειδητοποιημένος για τα δικά του λάθη», σε μία φράση που θεωρήθηκε έμμεση αναφορά στο περιστατικό του 2005, όταν είχε εμφανιστεί με ναζιστική στολή σε αποκριάτικο πάρτι.

Παρότι η βρετανική βασιλική οικογένεια αποφεύγει παραδοσιακά τις ανοιχτές πολιτικές παρεμβάσεις, ο πρίγκιπας Χάρι και η σύζυγός του, Μέγκαν, δούκισσα του Σάσεξ, έχουν υιοθετήσει πολύ πιο δημόσιο και πολιτικό λόγο μετά την αποχώρησή τους από τα επίσημα βασιλικά καθήκοντα.

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Προειδοποίηση ΕΟΦ για σοβαρή ηπατική βλάβη από αντιεπιληπτικό φάρμακο

Bullying: Η Νο1 συνήθεια των γονιών που μπορεί να κάνει τα παιδιά νταήδες

Υπουργείο Ανάπτυξης: «Πράσινο φως» στην «εμβληματική επένδυση» παραγωγής γαλλίου

ΔΕΗ: Εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζεις την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να κάνεις το 3 στα 3;

Instagram «Instants»: Η νέα λειτουργία για αυθεντικές και εφήμερες στιγμές
περισσότερα
20:36 , Πέμπτη 14 Μαΐου 2026

Βρετανία: «Ο Στάρμερ είναι αποφασισμένος να παραμείνει στη θέση του» δηλώνει υπουργός του

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ είναι αποφασισμένος να παραμείνει στη θέση του παρά την πο...
19:54 , Πέμπτη 14 Μαΐου 2026

Τουρκία: «Το νομοσχέδιο για τη Γαλάζια Πατρίδα θα καθορίσει τις αρμοδιότητές μας στη θαλάσσια δικαιοδοσία» λέει το υπουργείο Άμυνας

Συνεχίζονται οι προκλήσεις της Τουρκίας σχετικά με το νομοσχέδιο για τη Γαλάζια Πατρίδα. Πριν ...
18:38 , Πέμπτη 14 Μαΐου 2026

Τραμπ: «Η Κίνα δεσμεύτηκε να μην δώσει όπλα στο Ιράν – Ο Σι θέλει να βοηθήσει στο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ»

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε στο Fox News. ότι ο Κινέζος ηγέτης Σι Τζινπίνγκ προ...
18:25 , Πέμπτη 14 Μαΐου 2026

Τραμπ: Γεμάτη ιστορικές αναφορές για τις σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας η πρόποσή του στο δείπνο με τον Σι – Γιατί μπορεί να ενοχλήσουν το Πεκίνο

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε κατά τη διάρκεια της πρόποσής του σε επίσημο δείπνο ότι οι Ηνωμένες Πο...
MUST READ

Δολοφονία στην Κρήτη: «Αν είχα 1.000 σφαίρες, θα του τις “έριχνα”» είπε ο 54χρονος δράστης – Η χάρη που ζήτησε από τους αστυνομικούς

LIVE – 70η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

«Χαμόγελο του Παιδιού» στο enikos.gr για τον πατέρα που βιντεοσκόπησε στο TikTok τον γιο του να πυροβολεί: 60% αύξηση των αναφορών παραβατικότητας ανηλίκων μέσω social media